Что изменится для граждан с 1 ноября 2021 года

1 ноября в России традиционно вступают в силу новые законы и постановления. Так, в Томской области с 8 числа заработает система QR-кодов. Без сертификата о вакцинации томичи не смогут пройти в кафе и рестораны, а с 15 ноября и в театры, салоны красоты и даже торговые центры. Какие еще изменения приготовил россиянам последний месяц осени - в нашем традиционном обзоре.

Прибавка пенсионерам и выплаты блокадникам

Граждане 80 лет и старше с начала месяца будут получать двойной размер страховой выплаты по старости — с учетом повышения сумма составит около 12 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с ноября проиндексируют пенсии отдельным категориям граждан. В частности, повысятся выплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным сотрудникам сферы угольной промышленности. Сумма повышения зависит от среднемесячной зарплаты и стажа граждан. Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре выплатят по 50 тыс. рублей. Напомним, решение о единоразовой денежной выплате было принято в сентябре этого года. Оно приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался город. Она была открыта 22 ноября 1941 года. Всего федеральную выплату должны получить более 75 тыс. человек вне зависимости от текущего места проживания. На эти цели направят 4 млрд руб. Выплаты должны завершиться к 22 ноября, когда будет отмечаться годовщина открытия Дороги жизни.

Госрегулирование оборота этилового спирта

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. «Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан», — написал в своем канале в Telergram Председатель ГД Вячеслав Володин.

Изменение условий кредита из‑за COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят. На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Сертификат в новом формате

С 8 ноября в России начнет действовать новая единая форма сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19. Сертификат будет автоматически формироваться в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода. Предполагается, что новый единый формат документа позволит сократить число случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации. Сертификаты, полученные гражданами ранее, будут автоматически преобразованы на портале «Госуслуги».

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Лети, если сможешь

Несмотря на сложную ситуацию с распространением COVID-19, ожидается, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с отдельными странами. Пока в этом списке — Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд, Багамы, Австрия, Швейцария, Финляндия и ОАЭ.

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