Что делать, если на работе требуют сделать прививку от COVID-19
Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова и начальник отдела Государственной инспекции труда в Томской области Ольга Викторовна Швецова огласили результаты горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав при применении работодателями мер по противодействию распространению коронавируса.
«Практически все обращения касались обязательной вакцинации – люди просили разъяснить, как закон предписывает действовать работодателям, чьи сотрудники по роду своей профессиональной деятельности относятся к «группам риска», сталкиваются с большими потоками посетителей», — говорится на сайте.
Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека, с вопросами о соблюдении трудовых прав работников обращались жители Томска и Северска, Александровского, Кожевниковского, Асиновского, Первомайского, Каргасокского районов Томской области. Обращения поступали от сотрудников сферы образования, энергетики, медицинских работников, вахтовиков, работников охранных предприятий, строителей.
«К сожалению, звонившие на прямую линию рассказывают, что не всегда разъяснения, которые звучат от представителей работодателей, корректны и основаны на законе. В ходе прямой линии людям разъяснялось, что незаконными являются угрозы увольнения, заявления о якобы неоплате больничных листов при заражении COVID-19, а также требования уходить в неоплачиваемые отпуска по собственному желанию, и др. Один человек пообещал прислать письменное обращение с указанием конкретных фактов нарушения его прав. Два человека попросили содействия в вакцинировании - люди проживают в поселках Каргасокского и Первомайского районов и хотели бы привиться от коронавирусной инфекции как можно скорее. Также в ходе прямой линии поступали звонки от работодателей – нужны были консультации, как правильно действовать в неблагополучных эпидемиологических условиях и защитить коллектив от возможных случаев массового заражения», — отмечается в аппарате уполномоченного по правам человека.
В большинстве случаев реальных нарушений прав работников не усматривается, представители работодателя пока только устно озвучивают требования о необходимости вакцинации и возможных последствиях отказа от прививки.
Обязательная вакцинация отдельных групп населения вводится по эпидемическим показаниям решением главного государственного санитарного врача региона. По состоянию на 28.07.21 в нашем регионе такое решение не принималось.
«В случае принятия такого решения, в тех предприятиях, организациях, где работают группы людей, указанные в постановлении санитарного врача, должны быть изданы приказы о необходимости вакцинации и сроках, когда работодателю нужно представить информацию о вакцинировании либо об отказе от этой процедуры. С таким приказом работников следует ознакомить под роспись», — отмечают специалисты.
Важно помнить, что отказ от вакцинации может быть обусловлен наличием медицинских противопоказаний, подтвержденных заключением врача.
Если трудовые функции работника позволяют перевести его на удаленный формат работы, этот вариант сторонам трудовых отношений целесообразно обсудить в первую очередь. Помощь в проведении таких переговоров могут оказать профсоюзные организации, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, другие структуры, имеющие навыки урегулирования конфликтных ситуаций.
Если противопоказаний нет, а человек отказывается от вакцинации, работодатель вправе отстранить его от выполняемых работ на период, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка. Заработная плата в этот период не выплачивается.