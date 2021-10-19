«Медуза»* рассказала об обстоятельствах уголовного дела в отношении подписчиков телеграм-канала «Что делать?»

В сентябре этого года СК возбудил уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» через Telegram в дни голосования 17-19 сентября. Как сообщил СК, фигурантами дела уже стали «не менее 11 человек из семи субъектов России». Тогда в заявлении Следственного комитета был указан только один фигурант — 44-летний житель Москвы Дмитрий Чебанов, который и запустил телеграм-канал «Что-Делать!» После заявления Следственного комитета правозащитники и журналисты назвали имена еще нескольких людей, обвиняемых по той же статье. Один из фигурантов — томич Игорь Кузнецов .

У фигуранта Дмитрия Чебанова, пишет «Медуза», действительно есть одноименный канал в Telegram. Чебанов создал его в начале февраля 2021 года, но первая запись сделана лишь в мае.

«Россия все глубже впадает в жесткую диктатуру. «Крысы», которые у власти, воруют у каждого из нас, а мы (народ) позволяем им это делать, — говорится в записи, появившейся в канале 6 мая. — У нас в стране много разных оппозиционных групп и движений, но они все разобщены, а по одиночке нас очень легко задавить. <…> В связи с этим есть необходимость создать настоящую Альтернативную Россию без Путина и „Единой России“. Давайте объединяться, не важно за кого вы, главное: за все хорошее — против всего плохого!»

Затем в течение месяца в телеграм-канале почти ежедневно появлялись советы о том, что делать, столкнувшись с преследованием за участие в митинге, а также репосты публикаций правозащитных организаций. Но это был очень маленький канал — 7 июня его администраторы с гордостью сообщили о кратном росте количества подписчиков: «На сегодняшний момент нас здесь 32 человека, вчера утром было 4». И впервые заявили о необходимости «привлечь в движение как можно больше людей», чтобы перейти «к следующему этапу». Какому именно, в посте не пояснялось.

Уже в конце июля в канале «Что-Делать!» был опубликован план действий из шести пунктов. Например: «объединить людей по всей стране», «определить принадлежность участников к регионам и городам», сформировать «подразделения и группы, которые будут заниматься своими специализированными действиями». «Специфика работы у каждой группы будет своя, в соответствии с их навыками и назначениями», — объясняли администраторы канала.

Еще один пункт июльского плана — проведение всероссийской акции. «Без криминала» и с главной заявленной целью «полностью перекрыть информационную, новостную повестку». Никаких подробностей акции указано не было, но администраторы канала «Что-Делать!» предупредили желающих в ней участвовать о 98-процентной вероятности задержания. Они начали собирать деньги на оплату грядущих штрафов, опубликовав номера кошельков в криптовалюте и в платежных системах.

В это же время в канале создавались «региональные чаты» для подписчиков из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Томска, Новосибирска, Алтая и Алтайского края, Иркутска и области, Сургута, Екатеринбурга, Калининграда, Костромы, Красноярска, Краснодарского края, республик Адыгея, Татарстан и Башкортостан, с Дальнего Востока.

Среди подписчиков оказался и томский активист и журналист Игорь Кузнецов. Кузнецова арестовали 16 сентября этого года, после обыска в его квартире. В ходе обыска были изъяты три смартфона (один из них редакционный) и неработающий ноутбук. Кузнецов несколько дней провел в томском СИЗО, а затем его самолетом этапировали в Москву.