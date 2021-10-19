«Медуза»* рассказала об обстоятельствах уголовного дела в отношении подписчиков телеграм-канала «Что делать?»

В сентябре этого года СК возбудил уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» через Telegram в дни голосования 17-19 сентября. Как сообщил СК, фигурантами дела уже стали «не менее 11 человек из семи субъектов России». Тогда в заявлении Следственного комитета был указан только один фигурант — 44-летний житель Москвы Дмитрий Чебанов, который и запустил телеграм-канал «Что-Делать!» После заявления Следственного комитета правозащитники и журналисты назвали имена еще нескольких людей, обвиняемых по той же статье. Один из фигурантов — томич Игорь Кузнецов.
«Медуза» (признана Минюстом «иностранным агентом», нынешнее российское законодательство обязывает нас делать эту ремарку - прим.ред.) рассказала подробно про обстоятельства этого дела.
У фигуранта Дмитрия Чебанова, пишет «Медуза», действительно есть одноименный канал в Telegram. Чебанов создал его в начале февраля 2021 года, но первая запись сделана лишь в мае.
«Россия все глубже впадает в жесткую диктатуру. «Крысы», которые у власти, воруют у каждого из нас, а мы (народ) позволяем им это делать, — говорится в записи, появившейся в канале 6 мая. — У нас в стране много разных оппозиционных групп и движений, но они все разобщены, а по одиночке нас очень легко задавить. <…> В связи с этим есть необходимость создать настоящую Альтернативную Россию без Путина и „Единой России“. Давайте объединяться, не важно за кого вы, главное: за все хорошее — против всего плохого!»
Затем в течение месяца в телеграм-канале почти ежедневно появлялись советы о том, что делать, столкнувшись с преследованием за участие в митинге, а также репосты публикаций правозащитных организаций. Но это был очень маленький канал — 7 июня его администраторы с гордостью сообщили о кратном росте количества подписчиков: «На сегодняшний момент нас здесь 32 человека, вчера утром было 4». И впервые заявили о необходимости «привлечь в движение как можно больше людей», чтобы перейти «к следующему этапу». Какому именно, в посте не пояснялось.
Уже в конце июля в канале «Что-Делать!» был опубликован план действий из шести пунктов. Например: «объединить людей по всей стране», «определить принадлежность участников к регионам и городам», сформировать «подразделения и группы, которые будут заниматься своими специализированными действиями». «Специфика работы у каждой группы будет своя, в соответствии с их навыками и назначениями», — объясняли администраторы канала.
Еще один пункт июльского плана — проведение всероссийской акции. «Без криминала» и с главной заявленной целью «полностью перекрыть информационную, новостную повестку». Никаких подробностей акции указано не было, но администраторы канала «Что-Делать!» предупредили желающих в ней участвовать о 98-процентной вероятности задержания. Они начали собирать деньги на оплату грядущих штрафов, опубликовав номера кошельков в криптовалюте и в платежных системах.
В это же время в канале создавались «региональные чаты» для подписчиков из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Томска, Новосибирска, Алтая и Алтайского края, Иркутска и области, Сургута, Екатеринбурга, Калининграда, Костромы, Красноярска, Краснодарского края, республик Адыгея, Татарстан и Башкортостан, с Дальнего Востока.
Среди подписчиков оказался и томский активист и журналист Игорь Кузнецов. Кузнецова арестовали 16 сентября этого года, после обыска в его квартире. В ходе обыска были изъяты три смартфона (один из них редакционный) и неработающий ноутбук. Кузнецов несколько дней провел в томском СИЗО, а затем его самолетом этапировали в Москву.
Сам он говорил, что администрировал канал «Что-Делать!» «исключительно как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». Кузнецов утверждает, что никакой деятельности он не осуществлял, призывов не публиковал.
Игоря Кузнецова, пишет «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина, также обвиняют в создании «закрытого конференц-чата», в котором «систематически обсуждались стратегия деятельности по оказанию психологического воздействия в целях вызвать у неопределенного круга лиц из числа пользователей информационной и коммуникационной сети Интернет желание, решимость и побуждение участвовать в совершении массовых беспорядков и вовлекать в процесс новых участников».
«За полторы недели до ареста Кузнецова, 5 сентября, в томском чате канала «Что-Делать!» опубликовали видео с пояснением: «На участников акции напали — парень с файером смог убежать, а оператора взяли». Сам ролик длится меньше минуты: на нем крупным планом снят мужчина (судя по голосу) в дырявой футболке, надетой на голову. В руках у него рукописный плакат «Ура! Движению «Что делать»» и горящая зажигалка. «Здравствуйте, друзья, с вами RusNews, это город Томск, — говорит остающийся за кадром Игорь Кузнецов. — Мы снимаем флешмоб». Затем слово берет непосредственный участник акции — человек с зажигалкой. «Сегодня <…> проходит международная акция движения «Что делать» в виде одиночных флешмобов, — говорит он. — В России и за рубежом — от Беларуси и до Австралии — движение «Что делать» выступает в защиту свобод и прав. Против… э… ширяния шмурдяком. Вместе мы победим!», — пишет издание.
Более подробно о деле и его фигурантах можно прочитать здесь.
* - “Медуза» внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.