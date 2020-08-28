COVID-19, еще одна вакцина и помощь Беларуси. О чем говорил Путин в интервью России 24

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Канал Россия сегодня, 27 сентября, днем срочно анонсировал интервью Владимира Путина, которое он дал Сергею Брилеву. Они обсудили ситуацию с коронавирусом, возможность второй волны, вторую вакцину от COVID-19, которую презентуют в сентябре, экономический кризис и выход из него, ситуацию в Беларуси и возможность российского вмешательства. Мы подготовили краткие тезисы выступления.

Фото: http://kremlin.ru/

Нас спасет только дисциплина

Владимир Путин заявил, что Россия пережила пик распространения коронавируса, а главным фактором роста числа больных сейчас остается «вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества». Он также считает, что в России один из самых низких показателей смертности, а это «проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз».

И «замечательный препарат, который очень поможет людям»

Путин рассказал, что в новосибирском «Векторе» исследуют еще одну вакцину от коронавирусной инфекции. Как ему доложили, ее презентуют уже в сентябре. «Повторяю ещё раз, исследования будет продолжаться, но у нас всё происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре должна появиться ещё одна вакцина. <...> Я уверен, что и специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям».

Экономика России упала меньше, чем в странах Европы и Штатах

Владимир Путин заявил, что экономика ожидаемо просела - на 5-6 процентов. “В Соединённых Штатах в первом полугодии – 9,5, в еврозоне – минус 15 процентов. Некоторые эксперты, мы это прекрасно знаем, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик. Да, отчасти это, видимо, так, но в большей части это всё-таки это результат принимаемых Правительством решений, причём точечных и, что очень важно, на мой взгляд, своевременных”, - сказал он.

Также он считает, что государству удалось успешно поддержать малый бизнес и крупные отрасли. “Всё-таки всё это было сделано и сделано своевременно, и имело свою отдачу. Смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4 процента инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4–3,41”, - считает президент.

Мы готовы оказать помощь Беларуси, если потребуется

«Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы, те же самые США», — ответил Владимир Путин о том, что он думает о событиях в Беларуси. Это первый подробный комментарий президента России на тему.

Он также считает, что в России объективно и всесторонне освещают события, происходящие в Беларуси, и что все это дело белорусского народа, но ему все-таки не безразлично, что там происходит.

«Мы, безусловно, исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить», — сказал он.

Владимир Путин добавил, что Россия вмешается в ситуацию, но пока этого не требуется.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал президент.

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