COVID-19 диагностировали еще у 53 жителей Томской области
53 случая заболевания коронавирусом подтвердили у жителей Томской области. Количество выздоровевших за сутки составило 54 человека.
Из вновь заболевших COVID-19 у 29 инфекция протекает бессимптомно, у 14 — признаки ОРВИ, у 12 — пневмония.
Общее число заболевших в регионе составляет 2661 человек. Из них здоровы 1457 человек.
На сегодняшний день проведено свыше 21,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 202 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 июля остаются 272 814 человек.
Накануне Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек. Индекс прироста, по данным на 6 июля, составляет 241,8 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 38,1 пункта.
Общее число заболевших в Сибири превысило 43 тысячи человек. Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Красноярском крае — больше 9700 человек, Иркутской (больше 8700 человек) и Новосибирской областях — больше 6600 человек.
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