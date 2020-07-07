COVID-19 диагностировали еще у 53 жителей Томской области

Общее число заболевших в регионе составляет 2661 человек. Из них здоровы 1457 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 у 29 инфекция протекает бессимптомно, у 14 — признаки ОРВИ, у 12 — пневмония.

На сегодняшний день проведено свыше 21,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 202 тыс. тестов на коронавирус.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 июля остаются 272 814 человек.





Накануне Томская область поднялась на шестое место в СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек. Индекс прироста, по данным на 6 июля, составляет 241,8 случая на 100 тысяч человек. За неделю он вырос на 38,1 пункта.



Общее число заболевших в Сибири превысило 43 тысячи человек. Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Красноярском крае — больше 9700 человек, Иркутской (больше 8700 человек) и Новосибирской областях — больше 6600 человек.