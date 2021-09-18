Участники томской экспедиции вышли на связь. Они направляются в Катайгу

Участники географо-краеведческой экспедиции, поиски которой начались накануне, вышли на связь. Об этом ТВ2 сообщила жена руководителя экспедиции Анастасия Бородавко.
«Ребята вчера поздно вечером выходили на связь. Обь-Енисейский канал благополучно пересекли. Им 30 км до Катайги осталось», — рассказала она. По словам Алексея, после поселка Кривляк группа столкнулась с тяжелой ситуацией на болотном участке маршрута, в связи с чем приняла решение его скорректировать и пройти через Обь-Енисейский канал. Сейчас все участники экспедиции в полном порядке.
Накануне в полицию Томска поступило заявление, что члены экспедиции с 11 сентября не выходят на связь. Сотовые телефоны всех участников находились вне зоны доступа сети. МЧС и полиция приступили к поискам.
Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. Ее руководитель — член Русского географического общества Алексей Гапонов. Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века. Планируемый маршрут экспедиции был таким: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.
В составе экспедиции девять человек, в том числе журналист ТВ2 Александр Сакалов.