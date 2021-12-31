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Член ОНК рассказал о состоянии осужденного Ивана Кляйна в СИЗО Томска

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Мэр Томска Иван Кляйн, осужденный накануне, в настоящее время находится в лазарете томского СИЗО. Условия его содержания проверили члены Общественной наблюдательной комиссии. 

«Руководство СИЗО пошло на встречу, Ивану Кляйну разрешили свидание с родственниками. Продукты и лекарства передали. Как показалось, состояние Ивана Кляйна подавленное, он по-прежнему находится в шоке, но старается держаться», — рассказали ТВ2 в ОНК.

В ОНК уточнили, что в лазарете у Ивана Кляйна есть холодильник и телевизор, который временно не работает. Из-за пандемийных правил новогодние праздники он может провести именно там.

Накануне, судья Советского районного суда Томска Николай Хабаров вынес приговор градоначальнику. Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья, оглашая обвинение, сменил статью с «Превышения должностных полномочий» на «Злоупотребление ими». 

Адвокаты планируют обжаловать данное решение.

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