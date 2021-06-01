Добрые новости
01 июня,
2021
1
фото
Новости

CK возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам «Томгипротранса»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО «Томгипротранс». По данным CK, долг предприятия перед сотрудниками составляет 420 тысяч рублей. Прокуратура же сообщает о задолженности около 10 миллионов рублей. 

CK возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам «Томгипротранса»

«По предварительным данным, в период с января 2021 года по настоящее время нескольким работникам ОАО «Томгипротранс» в полном объеме не выплачена заработная плата на общую сумму более 420 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба томского СК.

При этом представитель областной прокуратуры прокомментировал журналисту ТВ2, что общая сумма задолженности «Томгипротранса» за первые четыре месяца 2021 года 9,8 миллионов рублей. Заявления о задолженности переданы прокуратурой в суд.


Предприятию назначен административный штраф в размере 31 тысячи рублей в связи с несвоевременной выплатой зарплаты. Постановление  вступило в законную силу, но штраф  «Томгипротранс» пока не оплатило. В прокуратуре добавили, что держат ситуацию под контролем и выясняют возможности предприятия по погашению долгов.

Исходя из обращения, которое коллектив «Томгипротранса» отправил редакции Агентства новостей ТВ2, задержка зарплаты — не единственная проблема на предприятии. В письме говорится, что некоторых сотрудников «Томгипротранса» не допускают к рабочему месту и не выдают им расчетные листы. Для большинства работников предприятия введена трехдневная рабочая неделя, но себе руководство оставило пять рабочих дней. Редакция ТВ2 попыталась связаться с руководством «Томгипротранса», но ни по одному из указанных телефонов дозвониться не удалось. 


СК добавляет, что следователи Кировского района изъяли на предприятии необходимую для следствия документацию, допрашивают свидетелей и ведут другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


«Томгипротранс» — Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства, основанный в 1935 году. Это один из старейших институтов в Сибири и первый проектный институт в городе Томске. Институт разрабатывал, например, схему улично-дорожной сетки Томска и проектно-сметную документацию для строительства спортивной трассы вокруг стадиона «Буревестник»​

​Мы рассказываем о важномПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.