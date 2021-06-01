CK возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам «Томгипротранса»

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО «Томгипротранс». По данным CK, долг предприятия перед сотрудниками составляет 420 тысяч рублей. Прокуратура же сообщает о задолженности около 10 миллионов рублей.

«По предварительным данным, в период с января 2021 года по настоящее время нескольким работникам ОАО «Томгипротранс» в полном объеме не выплачена заработная плата на общую сумму более 420 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба томского СК .

При этом представитель областной прокуратуры прокомментировал журналисту ТВ2, что общая сумма задолженности «Томгипротранса» за первые четыре месяца 2021 года 9,8 миллионов рублей. Заявления о задолженности переданы прокуратурой в суд.





Предприятию назначен административный штраф в размере 31 тысячи рублей в связи с несвоевременной выплатой зарплаты. Постановление вступило в законную силу, но штраф «Томгипротранс» пока не оплатило. В прокуратуре добавили, что держат ситуацию под контролем и выясняют возможности предприятия по погашению долгов.



Исходя из обращения, которое коллектив «Томгипротранса» отправил редакции Агентства новостей ТВ2, задержка зарплаты — не единственная проблема на предприятии. В письме говорится, что некоторых сотрудников «Томгипротранса» не допускают к рабочему месту и не выдают им расчетные листы. Для большинства работников предприятия введена трехдневная рабочая неделя, но себе руководство оставило пять рабочих дней. Редакция ТВ2 попыталась связаться с руководством «Томгипротранса», но ни по одному из указанных телефонов дозвониться не удалось.





СК добавляет, что следователи Кировского района изъяли на предприятии необходимую для следствия документацию, допрашивают свидетелей и ведут другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.







«Томгипротранс» — Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства, основанный в 1935 году. Это один из старейших институтов в Сибири и первый проектный институт в городе Томске. Институт разрабатывал, например, схему улично-дорожной сетки Томска и проектно-сметную документацию для строительства спортивной трассы вокруг стадиона «Буревестник»​



​Мы рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!