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Читательский билет и чашку кофе: что подарят студентам в библиотеках Томска

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В субботу, 22 января, во всех библиотеках Томска стартует ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», посвящённая Дню российского студенчества. По традиции все учащиеся томских вузов, которые посетят библиотеки, получат подарки в честь своего праздника. Акция продлится до 25 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

«В библиотеках Муниципальной информационной библиотечной системы сложилась добрая традиция – ежегодно дарить подарки томским студентам, которые приходят в указанные дни за книгами и другими библиотечными услугами. Молодые люди бесплатно получат единый читательский билет, который действует во всех библиотеках системы, и «вкусный подарок» от партнера акции – чашечку кофе, — комментирует пресс-служба. 

Для участия в акции необходимо иметь при себе студенческий билет и паспорт для тех, кто пришел в библиотеку впервые. 

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