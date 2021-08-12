1200 трупов: мертвых оленей, обнаруженных в Красноярском крае, оказалось намного больше

Вчера мы писали, что в Красноярском крае в реке Хатанга обнаружены туши 56 мертвых оленей. Сегодня стало известно, что число найденных трупов увеличилось до 1,2 тысячи, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

«По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются", — сообщили ТАСС в ведомстве.

Прокуратура начала проверку. По их мнению, причина смерти животных — попадание воды в легкие. Однако ведомство даст оценку взаимосвязи незаконной охоты и гибели животных. Также будет проведено исследование на предмет наличия у оленей опасных болезней.

«Здесь есть версия, которая, как и другие, будет проверяться, что олени приплыли с разных мест обитания, потому что где-то уже были разложившиеся частично останки. А на мелководье оседали. Где-то пожары в Якутии могли изменить пути миграции животного, произошел такой процесс при их преодолении водного объекта», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя, данные не обновлялись с 2014 года. Однако в 2019 году эксперты сообщали, что популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения мест обитания «дикаря».