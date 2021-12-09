Чингис Акатаев: Муниципальная земля под строительство кампуса есть напротив Северного Парка

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев прокомментировал ситуацию с выбором участка земли для строительства кампуса. По его словам, сейчас предлагается хороший вариант, который уже ранее рассматривался областью.

«В этом секрета нет, кампус будет располагаться на том же левом берегу Томи. Мы предлагали рассмотреть этот участок еще в прошлом году — это муниципальная земля в 120 гектаров, которая находится аккурат напротив Северного Парка, только на другой стороне, ближе к Томи. Это нормальный вариант, коль областная власть поддерживает то, что левый берег надо развивать — все города вокруг рек располагаются по обе стороны. В прошлом году мы советовали рассмотреть данный участок и рады, что к этому варианту возвращаются», — сообщил Чингис Акатаев.

При этом он отметил, что построить кампус на территории УФСИН сейчас нереально.

«Хочу сразу прекратить досужие предложения от всяких урбанистов, которые говорят: «Давайте откроем на территории зоны». Вы что, договорились с УФСИНом, что он оттуда переезжает? О той цене, которую нужно ФСИН заплатить, предоставить равнозначный участок. Для чего эти разговоры муссируются? Что же касается альтернативной площадки на территории ТВЗ, по большому счету, эта территория находится еще дальше от университетов. Тогда надо решать вопрос, как обеспечить транспортную составляющую, чтобы студенты — 10-15 тысяч человек — могли доезжать до корпусов и других мест в Томске», — отметил Акатаев.