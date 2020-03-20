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20 марта,
2020
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ЦИК разрешил домашнее голосование по поправкам в Конституцию

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Центризбирком разрешил регионам России провести досрочное голосование по изменению Конституции. Голосовать можно будет в том числе и на дому.

ЦИК разрешил домашнее голосование по поправкам в Конституцию

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из-за профилактики по коронавирусу срок досрочного голосования увеличится с трех до семи дней. Региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования.


Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать граждане, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья). Им должна быть предоставлена возможность проголосовать с 19 по 21 апреля 2020 года. В исключительных случаях —  с 15 по 21 апреля.


Участки, образованные на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено организовывать с 1 апреля.


По словам Памфиловой, ЦИК готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и восстановить при объявлении новой даты.


«Если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение», — цитирует ТАСС Памфилову.

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