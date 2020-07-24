ЦИК объявил, что на сентябрьских выборах пройдет трехдневное голосование

«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — цитирует выступление Памфиловой «Интерфакс» .

Голосование на выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Согласно изменениям, теперь избирательная комиссия, которая организует выборы, должна будет принимать решение об их длительности. Решение принимается в течение 10 дней после официальной даты назначения выборов или референдума и не подлежит пересмотру.





Предполагалось, что новый закон не будет распространяться на ближайшие выборы в России, намеченные на сентябрь. Однако из-за пандемии COVID-19 ЦИК получил право корректировать порядок и сроки голосования для защиты здоровья граждан. Окончательное решение о проведение трехдневного голосования должны принять региональные избирательные комиссии.





При этом члены избирательных комиссий выступили против изменений.





«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально. Большинство помещений для голосования в России находятся в образовательных учреждениях, а большинство членов УИК в России – преподаватели. Многодневное голосование неизбежно препятствует учебному процессу, отнимает пространство и время от регулярной работы школ, колледжей, университетов», — говорилось в тексте их обращения.