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24 июля,
2020
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ЦИК объявил, что на сентябрьских выборах пройдет трехдневное голосование

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Голосование на выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом объявила глава ЦИК Элла Памфилова.


«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — цитирует выступление Памфиловой «Интерфакс».

ЦИК объявил, что на сентябрьских выборах пройдет трехдневное голосование

Ранее Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Согласно изменениям, теперь избирательная комиссия, которая организует выборы, должна будет принимать решение об их длительности. Решение принимается в течение 10 дней после официальной даты назначения выборов или референдума и не подлежит пересмотру. 

Предполагалось, что новый закон не будет распространяться на ближайшие выборы в России, намеченные на сентябрь. Однако из-за пандемии COVID-19 ЦИК получил право корректировать порядок и сроки голосования для защиты здоровья граждан. Окончательное решение о проведение трехдневного голосования должны принять региональные избирательные комиссии.


При этом члены избирательных комиссий выступили против изменений.


«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально. Большинство помещений для голосования в России находятся в образовательных учреждениях, а большинство членов УИК в России – преподаватели. Многодневное голосование неизбежно препятствует учебному процессу, отнимает пространство и время от регулярной работы школ, колледжей, университетов», — говорилось в тексте их обращения.

В Томске 13 сентября будут выбирать депутатов городской Думы. Также в этот день пройдут выборы депутатов в Северске, Кедровом, Стрежевом и 16 районах области. 



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