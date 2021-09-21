ЦИК обработал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму. У ЕР больше 300 мандатов

Центризбирком РФ обработал 100 % бюллетеней избирателей на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Общая явка избирателей на выборах в федеральный парламент составила 51,58 %. По итогам подсчета по федеральному округу в нижнюю палату парламента проходят пять партий:

Получается, что «Единая Россия» снова набирает конституционное большинство в Госдуме. Предварительно, по спискам единороссы займут примерно 122 кресла. Партия власти также взяла 199 одномандатных округов из 225. Таким образом, общее количество кресел у «Единой России» может составить 323 (всего в Госдуме 450 мест). Сейчас от партии власти в нижней палате парламента — 343 человека. То есть фракция все равно будет обладать «сверхконституционным» большинством.

Коммунисты взяли девять мест по одномандатным округам. С учетом распределения голосов по спискам, партия может, в целом, получить примерно 60 мандатов из 450 (сейчас в их фракции 42 человека). ЛДПР победила всего на одном округе — 181. Здесь победу с большим трудом одержал Алексей Диденко. «Справедливая Россия» — восемь округов. Также в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев и по одному человеку от партий «Родина», Партии роста и «Гражданской платформы».