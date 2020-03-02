«Цифровая перезагрузка»: как пройдет 14 марафон «Обыкновенного чуда»
1 марта стартовал благотворительный марафон «Цифровая перезагрузка», организованный томским фондом «Обыкновенное чудо». Такое название марафона не случайно. Фонд выиграл грант программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». Это уже 14 марафон «Обыкновенного чуда», и на этот раз акцент сделан на цифровизации и новых способах сбора средств в поддержку тяжелобольных детей.
«Особенность акции этого года в том, что фонд развивает цифровую благотворительность – он-лайн платежи и QR-код помощи». Это поможет постепенно уйти от ящиков-кубов для сбора наличных денег. Тем самым, мы уменьшаем поле деятельности для мошенников, которые собирают средства на улицах и в транспорте, пользуясь брендами честных фондов», — рассказала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.
Сейчас пожертвования можно делать с помощью терминалов безналичной оплаты, через сайт фонда – это главный инструмент сбора средств для детей, а также с помощью QR-кода. Чтобы им воспользоваться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, и устройство само откроет сайт, где можно сделать пожертвование. Скоро в торговых центрах и крупных сетях появятся листовки, воблеры, баннеры, электронные табло, чеки с QR-кодом доброты.
В рамках марафона планируется провести около 30 мероприятий: это благотворительные концерты, спектакли, футбольные матчи, ярмарки.
«На ярмарках у нас можно купить изделия, которые делают мамы детей-инвалидов. А что-то нам передают самые разные томские мастерицы», – рассказала ТВ2 пресс-секретарь фонда Ирина Колосова. – Глиняные фигурки, например, делают особенные ребята из организации «Ресурс+». Мы этой организации дали в безвозмездную аренду муфельную печь. А медные украшения из проволоки нам присылает из Подмосковья бабушка мальчика с инвалидностью. Такие вот эксклюзивные вещи».
Также фонд планирует провести несколько игр и квестов, в ходе которых горожанам доступно бы объяснили принцип работы QR-кода помощи фонда «Обыкновенное чудо», и в перспективе QR-код смог стать привычным и доступным инструментом благотворительности для томичей.
«Наш чудо-дом базируется на ул. Крылова, 5. Этому зданию больше ста лет, и оно было построено для благотворительных нужд. Здесь жены купцов присматривали за детьми подёнщиков и рабочих. Так что наш чудо-дом всегда работал для детей, и это так перекликается с нами. Поэтому мы бы хотели провести квест для томичей и рассказать историю благотворительности как раз с помощью QR-кодов», – сообщила Колосова.
В планах у фонда оказать помощь сотне детей. Половина из них – это дети, кто нуждается в адресной, финансовой помощи. Остальным требуются билеты по совместной программе с авиакомпанией S7 «Благотворительные мили». На сайте фонда уже сейчас можно помочь 18 детям, которым необходимы деньги на лечение, и поддержать два проекта.
«Мы рассчитываем на то, что на призыв «Поможем детям вместе!» как всегда откликнуться простые томичи. Те, которые жертвуют небольшие суммы – 200-300 рублей. Но из этих небольших денег складываются суммы, нужные ребятишкам. Благотворительность же – это не что-то из жалости. Мы хотим, чтобы благотворительность была на позитиве, на сочувствии, но не через слезы. Через понимание: раз люди живут с такими особенностями, значит и у меня тоже все хорошо», — подчеркивают в «Обыкновенном чуде».
Благотворительный марафон «Цифровая перезагрузка» будет идти три месяца, а финальным мероприятием станет большой концерт в Горсаду 1 июня.
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