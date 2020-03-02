«Цифровая перезагрузка»: как пройдет 14 марафон «Обыкновенного чуда»

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1 марта стартовал благотворительный марафон «Цифровая перезагрузка», организованный томским фондом «Обыкновенное чудо». Такое название марафона не случайно. Фонд выиграл грант программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». Это уже 14 марафон «Обыкновенного чуда», и на этот раз акцент сделан на цифровизации и новых способах сбора средств в поддержку тяжелобольных детей.

«Особенность акции этого года в том, что фонд развивает цифровую благотворительность – он-лайн платежи и QR-код помощи». Это поможет постепенно уйти от ящиков-кубов для сбора наличных денег. Тем самым, мы уменьшаем поле деятельности для мошенников, которые собирают средства на улицах и в транспорте, пользуясь брендами честных фондов», — рассказала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

Сейчас пожертвования можно делать с помощью терминалов безналичной оплаты, через сайт фонда – это главный инструмент сбора средств для детей, а также с помощью QR-кода. Чтобы им воспользоваться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, и устройство само откроет сайт, где можно сделать пожертвование. Скоро в торговых центрах и крупных сетях появятся листовки, воблеры, баннеры, электронные табло, чеки с QR-кодом доброты.

В рамках марафона планируется провести около 30 мероприятий: это благотворительные концерты, спектакли, футбольные матчи, ярмарки.

«На ярмарках у нас можно купить изделия, которые делают мамы детей-инвалидов. А что-то нам передают самые разные томские мастерицы», – рассказала ТВ2 пресс-секретарь фонда Ирина Колосова. – Глиняные фигурки, например, делают особенные ребята из организации «Ресурс+». Мы этой организации дали в безвозмездную аренду муфельную печь. А медные украшения из проволоки нам присылает из Подмосковья бабушка мальчика с инвалидностью. Такие вот эксклюзивные вещи».

Фото: Елизавета Томилова