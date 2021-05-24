«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» проверит, уйдут ли дети с чужими

«25 мая, в День пропавших детей, в Городском саду Томска с 12 часов каждый сможет пообщаться лично с поисковиками отряда «Лиза Алерт». Здесь все интересующиеся детской безопасностью смогут узнать основные причины пропажи детей и как действовать, если пропал ребенок или если найден потерявшийся ребенок. С 12:00 и каждые 30 минут будут проводиться эксперименты «Не уйду с чужим». Поисковики отряда будут пытаться под разными предлогами уводить детей с детской площадки, с согласия их родителей. Инструкторы «Школы Лиза Алерт» в 14:00 и в 16:00 будут проводить лекции для детей от 5 до 10 лет. Лекции и эксперименты будут проводиться по предварительной записи. Регистрация будет проводиться в группе поискового отряда в ВК», — уточняет пресс-служба отряда.





Они отмечают, что с момента создания в Томской области поступило 254 заявки на поиск детей. Часть заявок касалась тех детей, которые задержались по пути домой. Но были и те, поиск по которым продолжается до сих пор. В 22:00 25 мая в Томске и Колпашеве пройдет акция «Освети дорогу домой». Добровольцы отряда зажгут свечи в память о тех, кто еще не вернулся домой. Кроме того, в Томске будет смонтирован новый арт-объект.



«Основная цель арт-объекта «Дорога домой» заключается в том, чтобы показать масштаб детских пропаж и дать понять всем, что пока ребенок не найден, мы будем его искать и делать все возможное, чтобы помочь ему вернуться домой. Этот арт-объект представляет собой фигуру маленькой девочки, которая идет домой, освещая себе путь фонарем. Нам очень важно, чтобы каждый осознал ценность и хрупкость детской жизни и был готов протянуть руку помощи нуждающемуся ребенку», — подчеркивают в отряде.



