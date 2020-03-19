«Чувствую себя отлично»: красноярец, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Заболевший коронавирусом красноярец Евгений Евдокимов записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии. Сейчас Евгений Евдокимов находится в полном полной изоляции в БСМП. Видео опубликовало Министерство здравоохранения Красноярского края.

«Чувствую себя отлично. Нет насморка, кашля, — говорит Евгений Евдокимов на видео. — Я под контролем врачей. Они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. У нас в России самые лучшие врачи. Так что доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу, им нужно помогать в этом, потому что им сейчас тяжело».





Он уточняет, что прилетел из страны Евросоюза и решил пройти обследование, так как не хотел подвергать своих близких какой-то опасности.