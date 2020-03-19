Добрые новости
19 марта,
2020
1
видео
Новости

«Чувствую себя отлично»: красноярец, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Заболевший коронавирусом красноярец Евгений Евдокимов записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии. Сейчас Евгений Евдокимов находится в полном полной изоляции в БСМП. Видео опубликовало Министерство здравоохранения Красноярского края. 

«Чувствую себя отлично. Нет насморка, кашля, — говорит Евгений Евдокимов на видео. — Я под контролем врачей. Они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. У нас в России самые лучшие врачи. Так что доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу, им нужно помогать в этом, потому что им сейчас тяжело».


Он уточняет, что прилетел из страны Евросоюза и решил пройти обследование, так как не хотел подвергать своих близких какой-то опасности.

Евгений Евдокимов — шеф-повар красноярского ресторана La Famille. Диагноз коронавирус у него подтвердился 17 марта.


Накануне в Томской области также зарегистрировали первый случай коронавируса. По информации врачей, пациент находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном отделении 3-ьей городской больницы. Однако пол, возраст и имя не разглашаются. 


Сейчас в мире зарегистрировано более 198 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 114 зарегистрировано в России. Официально от инфекции скончались 7,9 тысячи человек, выздоровели — 81,9 тысячи. Подавляющая часть погибших: пенсионеры с уже имеющимися заболеваниями и слабым иммунитетом.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь

Мы пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.