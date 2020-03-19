«Чувствую себя отлично»: красноярец, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Заболевший коронавирусом красноярец Евгений Евдокимов записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии. Сейчас Евгений Евдокимов находится в полном полной изоляции в БСМП. Видео опубликовало Министерство здравоохранения Красноярского края.
«Чувствую себя отлично. Нет насморка, кашля, — говорит Евгений Евдокимов на видео. — Я под контролем врачей. Они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. У нас в России самые лучшие врачи. Так что доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу, им нужно помогать в этом, потому что им сейчас тяжело».
Он уточняет, что прилетел из страны Евросоюза и решил пройти обследование, так как не хотел подвергать своих близких какой-то опасности.
Евгений Евдокимов — шеф-повар красноярского ресторана La Famille. Диагноз коронавирус у него подтвердился 17 марта.
Накануне в Томской области также зарегистрировали первый случай коронавируса. По информации врачей, пациент находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном отделении 3-ьей городской больницы. Однако пол, возраст и имя не разглашаются.
Сейчас в мире зарегистрировано более 198 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 114 зарегистрировано в России. Официально от инфекции скончались 7,9 тысячи человек, выздоровели — 81,9 тысячи. Подавляющая часть погибших: пенсионеры с уже имеющимися заболеваниями и слабым иммунитетом.
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