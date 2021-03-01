«Чудо в фокусе»: стартовал юбилейный благотворительный марафон «Обыкновенное чудо»

1 марта стартовал благотворительный марафон фонда «Обыкновенное чудо». В этом году акция пройдет в пятнадцатый раз.

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» — один из брендов Томска, отдушина для семей с особенными детьми, а порой и последняя надежда, — говорит президент фонда Светлана Григорьева. — Проект Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» реализуется ежегодно в формате комплекса мероприятий и акций, которые проходят на протяжении трех месяцев в городе Томске. Главная цель марафона — сбор средств на лечение и реабилитацию особенных детей, спасение жизни ребенка при тяжелом недуге. В 2021 году мы проводим юбилейный марафон, в пятнадцатый раз. Он называется «Чудо в фокусе», так как нацелен на помощь детям с помощью цифровых технологий и вовлечения в процесс родителей тяжелобольных детей. Мы обучим их ведению блогов детей и фотоделу.

В рамках марафона пройдут благотворительные ярмарки, спектакли, акции. Будут проведены спортивные матчи, квесты и игры. Финал акции традиционно пройдет 1 июня на площади Ново-Соборной и в Горсаду. В этот день состоятся большой семейный праздник, концерт и выставка снимков детей-участников марафона.





Начинаются мероприятия уже на этой неделе. Так, будет организована благотворительная ярмарка в поддержку шестилетней Лизы Москалевой с ДЦП. Кроме того, 28 детей получат бесплатную консультацию травматолога-ортопеда Евгения Кожевникова.





График всех мероприятий в рамках XV Благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» можно посмотреть на сайте chudo.tomsk.ru. Там же размещены истории детей, которым сейчас нужна помощь.