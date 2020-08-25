Добрые новости
25 августа,
2020
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Новости

Чтобы воспользоваться дорогой в поселок, на нее наложили сервитут

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Соответствующее постановление главы Зоркальцевского сельского поселения вышло 3 августа. По закону сервитут должен быть зарегистрирован в Росреестре. Но из-за неправильно поданного заявления пока эта регистрация так и не прошла. Сейчас будет подано повторное заявление.


А пока частный собственник дороги шлагбаум так и не открыл. Вчера поздно вечером на дороге скопилось примерно 20 машин, пять машин до утра так и простояли, не попав домой. Вызванная на место полиция помочь людям ничем не смогла.

Чтобы воспользоваться дорогой в поселок, на нее наложили сервитут

Поселок Западный относится к деревне Петрово Зоркальцевского сельского поселения. У многих жителей на руках свидетельства о собственности на землю под индивидуальное жилое строительство, многие здесь прописаны, живут не первый год. Поселку лет десять, но недавно выяснилось, что проехать к нему по единственной дороге можно только за деньги. Потому что это частный проект и дорога к нему является частной собственностью.


«Собственник земельного участка и дороги сказал, что мы этим постановлением можем подтереться. Он назначил цену в пять тысяч с сотки за проезд или, если денег сейчас у семьи нет, то по три тысячи в месяц, пока не заплатят по пять тысяч с сотки. И многие уже заплатили. Ведь делать нечего, другого проезда к домам нет», — рассказала ТВ2 житель поселка Ольга Завадовская, вчера всю ночь проведшая на обочине дороги.


Земельный сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом. Сервитут дает право жителям микрорайона Западный беспрепятственно пользоваться дорогой.

Чтобы воспользоваться дорогой в поселок, на нее наложили сервитут

Ситуация осложняется еще и тем, что вокруг микрорайона все земли в результате их продажи оказались в частной собственности. И пока шлагбаум не замаячил, а жители не забили тревогу, местная власть проблемой проезда в микрорайон вообще не занималась. Дорогу отсыпал сам частник, чтобы почистить ее зимой от снега, жители скидывались сами. Хотя микрорайон входит в границы населенного пункта и обязанность власти – обеспечить там транспортную доступность.

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