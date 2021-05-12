Что ждет рынок ипотеки в 2021 году. Мнение эксперта

Однако в апреле 2021 года Центробанк поднял ключевую ставку до 5% годовых. Что будет с рынком ипотеки в 2021 году? На этот вопрос отвечает управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» Константин Енин.

По данным Центробанка, в 2020 году в России оформили рекордное число ипотечных кредитов — больше 1,7 млн кредитов на общую 4,3 трлн рублей. Такой популярности ипотеки способствовали низкая процентная ставка и ряд льготных программ, объявленных Правительством.

«Факторы роста ипотечного рынка постепенно сходят на нет. Ключевая ставка вновь была повышена и достигла 5%. Это постепенно отразится на ставках по ипотечным кредитам – их снижение прекратится, а затем возможен переход к росту. Кроме того, ЦБ анонсировал возможное ужесточение требований к выдаче ипотеки, в т.ч. увеличение уровня надбавок для заемщиков с первоначальным взносом от 15% до 20%. Что также может сократить объем выдачи», — подчеркивает Енин.

По оценкам «Открытие Research», в 2021 году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. При этом в 2022 году рынок может снова активизироваться – ожидается постепенное восстановление экономики после пандемии, увеличение доходов населения, что компенсирует текущий уровень цен на жилье.





«В апреле 2021 года рынок жилья начал проявлять признаки равновесия – замедлился месячный прирост цен, ранее подогреваемый программой льготной ипотеки. По данным ЕИСЖС, в апреле средние цены реализации новостроек в России выросли всего на 0,6% к марту, тогда как в марте они выросли на 2,5% по сравнению с февралем, — говорит Константин Енин.





Об охлаждении рынка говорит и уменьшение количества сделок на рынке недвижимости. При этом в годовом выражении ипотека пока растет: по данным Frank RG, в первом квартале выдано почти 420 тыс. ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье, что на 21% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Общая сумма достигла 1,17 трлн руб., что на 40% выше, чем годом ранее.





«Пока повышение ключевой ставки не отразилось на рынке жилья, — продолжает Енин. — На первичном рынке все еще действует льготная ипотека, ставка по которой зафиксирована и субсидируется государством. Завершение этой программы, действующей до 1 июля 2021 года, или ограничение ее географии (Банк России предлагает ограничить программу 24 регионами) окажет на рынок большее влияние, чем рост ключевой ставки. В преддверии ее завершения, по аналогии с ситуацией в 2018-2019 гг., может произойти всплеск спроса из-за покупателей, стремящихся зафиксировать низкие ипотечные ставки».





По его мнению, государственная программа поддержки ипотеки скорее всего трансформируется в целевое субсидирование отдельных регионов или даже локаций.





«С одной стороны, это позволит рынку прийти к более сбалансированному состоянию. С другой, дает государству эффективный инструмент стимулирования конкретных местных рынков», — считает эксперт.





Он предполагает, что ключевая ставка, а значит и ставка по ипотеке продолжит свой рост.