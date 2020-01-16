«Что происходит? От нас Правительство уходит»: реакция соцсетей на главную новость дня
Правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку в полном составе. Собрали реакцию соцсетей на главную новость дня.
Правительство РФ ушло в отставку pic.twitter.com/BhjwShlPDS— Город Братск (@gorodbratsk) January 15, 2020
Из за феноменально теплой погоды в России распустилось правительство...— Матвей Раснер (@mat__ras) January 15, 2020
Как похорошело правительство России при Сергее Семеновиче Собянине!— Полякова (@GR8AP) January 15, 2020
Пока смотрел восьмой эпизод «Звездных войн» правительство России решило уйти в отставку.— pesvkamorke (@woofwoof_style) January 15, 2020
Что нужно посмотреть, чтобы написался диплом?
Правительство уходит в отставку, Конституцию перепишу...— Kanapka (@hyemi0422) January 15, 2020
Я ТОЛЬКО МОРГНУЛА
правительство росии pic.twitter.com/mjGmX20hHU— тупа булщит (@stupidbullshitt) January 15, 2020
Правительство РФ в полном составе объявило об уходе в Тик Ток— #MDK (@mudakoff) January 15, 2020
Почему каждый, кому я говорю, что правительство ушло в отставку, спрашивает «какое правительство?!»???— Tania Felgengauer (@t_felg) January 15, 2020
Правительство России прямо сейчас pic.twitter.com/1qN79zmALH— Timme (@timbochkarev) January 15, 2020
Проспал свое правительство. #послание2020 pic.twitter.com/ZfDBgk3E7r— PeisSan (@peissan1) January 15, 2020
новое правительство возглавит долорес амбридж— софья вольянова (@tsveteniye) January 15, 2020
Друг говорит мне, что правительство России ушло в отставку. Моя реакция: - Да ладно, а Путин?— форендя (@boomdanp) January 15, 2020
- Не, он остался
- Ну так не интересно
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