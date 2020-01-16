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16 января,
2020
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«Что происходит? От нас Правительство уходит»: реакция соцсетей на главную новость дня

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку в полном составе. Собрали реакцию соцсетей на главную новость дня.

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