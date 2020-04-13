Что посадим, что снесем: мэрия проводит аукцион на озеленение Томска

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Сегодня, 13 апреля, заканчивается подача заявок на участие в электронном аукционе на право выполнения работ по озеленению Томска в 2020 году. Этот аукцион является дополнением к основному аукциону на озеленение —106 млн рублей уже выиграло в конце декабря прошлого года ООО «Зеленстрой» (учредители Галина Шанина и Владимир Туласов).

Все условия участия в аукционе на озеленение, включая работы по проспекту Ленина от 1 до 65 домов и обоснование начальной цены контракта, прилагаются к документации и размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. Начальная цена закупки – более 41 млн рублей.

Организация, выигравшая тендер, должны будет потратить эти деньги следующим образом: 14 млн – на газоны (из них 4 млн – на рулонные);

8 млн – на клумбы;

8 млн – на обрезку и снос деревьев;

4 млн – на посадку деревьев;

5 млн – на посадку кустарников.

Всего планируется посадить 1050 деревьев, в том числе 90 крупномерных деревьев высотой от 2,5 до 6 метров, 4000 кустарников. Также для посадок планируется раздать общественности 1000 саженцев деревьев, 3000 кустарников и 3180 сеянцев сосны.

Большая часть бюджета на озеленение Томска, судя по документам, по-прежнему пойдет на устройство газонов и клумб. На газоны выделено больше трети всех средств, при этом в обосновании не предусмотрены траты на уход за газонами (стрижка, аэрация и др.). Без этих мер любой газон, в особенности капризный и дорогостоящий рулонный (на который потратят 4 млн), зарастает сорняками и быстро приходит в негодность. Согласно проекту, рулонный газон планируется стелить непосредственно вокруг деревьев, не оставляя приствольных кругов.

Специалисты по уходу за деревьями, в частности, дендролог и арборист Дмитрий Звонка, на своих семинарах утверждают, что такой подход не приносит пользы дереву. Оно начинает конкурировать с газоном за влагу и минеральные вещества, а самому газону в тени кроны не хватает света. Другой спорный момент такого решения: как планируется подготовить основание рулонного газона, не повредив корневую систему деревьев?

Фото: Фрагмент эскизного проекта пр. Ленина (О. П. Повалкович)

Также до сих пор в бюджет не заложена установка систем автоматического полива газонов и цветников. Воду к растениям предполагается доставлять на поливомоечных машинах. С учетом растущих цен на горючее зелень будут поливать «золотой» водой.

Цветники в этом году украсят как однолетние, так и многолетние растения, посадка которых может помочь сэкономить средства на создание клумб в последующие годы. На крокусы, тюльпаны и мускари будет потрачено 2,7 млн рублей. Ампельные петунии будут высажены в двухъярусные кованые вазоны в количестве 20 штук, на которые планируется потратить полмиллиона бюджетных средств.

Фото: Приложение к госконтракту

На посадку деревьев опять выделено вдвое меньше средств, чем на их обрезку и снос. На одном только пр. Ленина на участке от 1 до 65 дома снесут 71 тополь, 5 ив и 5 вязов. Список адресов, где будут снесены и обрезаны еще 1350 деревьев, помимо пр. Ленина, отсутствует. Таким образом, центр города почти полностью лишится крупномерных деревьев, а взамен будут высажены молодые липы мелколистные. Многие специалисты из Томского ландшафтного клуба не одобряют выбор этой породы, потому что большинство уже высаженных вдоль проезжей части пр. Ленина лип находятся в угнетенном состоянии. Чудовищная обрезка лип возле Лагерного сада усугубила состояние молодых деревьев.

Среди кустарников, предложенных для украшения главного проспекта нашего города, перечислены гортензия, миндаль, барбарис (требовательные к уходу и с большой вероятностью уязвимые в условиях томской зимы породы) и калина обыкновенная, подверженная вредителям и теряющая свою декоративность в городской среде.