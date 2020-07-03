«Что мне делать без жилья и денег?»: россияне до сих пор не могут вернуться домой из Китая

В редакцию ТВ2 обратился житель Санкт-Петербурга Михаил Михиенков и рассказал, что не может вместе с семьей вернуться домой. Рейс, который ранее анонсировался на портале Госуслуг, отменили. А денег на покупку билетов и проживание в гостинице у семьи нет.

«В 2018 году мне предложили работу в Китае, в Харбине. Я заключил контракт, получил рабочую визу и уехал вместе с семьей. 30 июня мой контракт закончился и мне надо было улетать домой. 25 июня портал Госуслуги опубликовал в своем телеграм-канале информацию о предстоящем эвакуационном рейсе, назначенном на 30 июня на 10.10 утра. Мы сразу же зарегистрировались на него на официальном сайте Госуслуг. 28 июня мне на почту пришло следующее сообщение: «Вы и члены вашей семьи, указанные в заявлении на портале Госуслуг, включены в число пассажиров авиарейса CSC3851 «Чэнду – Санкт-Петербург», который вылетает 30.06.2020 в 10:10 (по местному времени). Для регистрации необходимо прибыть не позднее, чем за 3 часа до вылета». Мы прилетели в Чэнду в три часа ночи, это примерно за семь часов до вылета».

Михаил Михиенков рассказал, что, когда он подошел к стойке регистрации Сычуанских авиалиний, которые и организовывали этот рейс, то ему сказали, что билеты на рейс им запрещено продавать, так как китайская и российская стороны не смогли прийти к соглашению.







«Понимаете, этот рейс должен был забрать граждан Китая из России, следовательно, он должен был лететь с российскими гражданами, которые хотели бы покинуть Китай, — добавил Михаил Михиенков. — Я сразу позвонил в российское консульство в Пекине и описал нашу ситуацию. Мне сказали, что консульство звонило нам вечером 29 июня, что бы предупредить нас, что рейс 30 июня Чэнду – С-Пб не состоится. Но в тот момент мы уже летели в самолете Харбин-Чэнду и телефон наш был недоступен. Консульство принесло свои извинения и сказало, что ничего не может сделать. А еще через час в телеграм-канале Госуслуг снова пришло сообщение, что данный рейс «Чэнду – Санкт-Петербург» 30 июня 2020 в 10:10 (по местному времени) выполняет авиакомпания Sichuan Airlines». То есть, получается, рейс уже отменили, а информация о нем до сих пор приходила в официальный канал.





Кроме того, меня в шок повергла и цена на билеты — 150 тысяч рублей. Дело в том, что мы заранее, еще в Харбине, узнавали цены на билеты. Нам тогда сказали, что билет будет стоить не дороже 400 евро. Заплатить за каждый билет по 150 тысяч мы не можем, у нас таких денег нет. Я начал обзванивать все инстанции, начал с Госуслуг, там мне сказали, что нужно звонить в МИД России, в МИДе России сказали, что нужно звонить в Минкомсвязь, в Минкомсвязи сказали, что нужно звонить в Госуслуги. Круг замкнулся. Все лишь приносят свои извинения и говорили, что ничего сделать не могут. И что следующий эвакуационный рейс будет только в августе».





Сейчас Михаилу с семьей удалось договориться с гостиницей, где они будут проживать до 5 июля. Как говорит мужчина, им повезло, в Китае сейчас очень трудно иностранцам снять жилье.





«Люди откликнулись, не оставили нас в беде. Даже хотят деньгами помочь. Но тут может возникнуть другая проблема: карточку могут сразу заблокировать, если на нее начнут поступать суммы из разных источников. Да, я понимаю, можно было и раньше уехать, но когда была пандемия и границы понемногу закрывались, то моя жена была на седьмом месяце беременности. Мы опасались лететь, вдруг в самолете будет рожать, тогда что делать?».





В настоящий момент Михаилу Михиенкову позвонил российский консул и сказал, что Михаила и его семью отправят в Москву из Шанхая бесплатно. Михаил уже купил билеты до Шанхая для всей семьи. ТВ2 будет следить за ситуацией.

