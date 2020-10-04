Что известно о загрязнении воды и гибели животных на Камчатке: главное
«Greenpeace» потребовало немедленного расследования причин загрязнения акватории на Камчатке, где в конце сентября местные серферы и туристы обнаружили сотни мертвых морских животных. Также серферы жаловались на загрязнение воды, из-за которого у них резко ухудшилось зрение.
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Камчатка. Авачинская Бухта. Маленькая бухточка Безымянная. Ровно 4 дня назад @yola_la именно там сняла свое видео, которое я опубликовала на своей странице. Это видео снято сегодня утром. Жуткий запах. Мой товарищ нырял сегодня в двух местах. Чуть позже выложу видео, что он там увидел. Сегодня мы на моторной лодке с ним посетили 4 места. Бухта Станицкого, Безымянная, район бухты Гротовой (как раз на выходе из бухты в Тихий Океан), бухту Шлюпочную. Последняя находится на другой стороне Авачинской бухты. Последствия, конечно, видны везде. Местами у берега цвет воды очень мутный, визуально видно границу где вода чище. На берегу Безымянной и Шлюпочной выброшены морские ежи, животные, крабы, рыбы. #спаститихий #safetheocean #kamchatka #pacificocean @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru @snowave_kamchatka @lefffu
Публикация от Kristy Fury (@kristy_rozenberg)
По информации «Greenpeace», инцидент произошел в районе Халактырского пляжа — главной локации для профессиональных серфингистов и туристической точки Камчатки. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков сообщил, что после проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а также в 2,5 по фенолу и другим веществам. Как сообщают в экологической организации, масштаб загрязнения до сих пор не определен.
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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.
Публикация от Ёла (@yola_la)
Руководитель «Greenpeace» в России Василий Яблоков призвал к немедленному реагированию на проблему и предотвращению дальнейшего загрязнения побережья.
«Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для сёрфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни и ставит под вопрос развитие туристического потенциала региона. Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования», — отметил Василий Яблоков.
Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения неустановленным до сих пор источником.
Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю СК России Александру Бастрыкину.
«В результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана», — пояснили в СК России.
По итогам осмотра побережья бухты Малая Лагерная губернатор края Владимир Солодов отметил, что на сегодняшний день взаимодействие таких структур как Росприроднадзор, Роспотребнадзор и МЧС «не выстроено на должном уровне». Владимир Солодов прокомментировал ситуацию как «недопустимую» и пообещал выстроить новый алгоритм взаимодействия.
«Greenpeace» обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, минобороны и генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.
Пока официально установить источник загрязнения побережья не удалось.
Илья Варламов назвал причины загрязнения в своем сюжете про Халактырский пляж. Скорее всего, причиной огромного по масштабам загрязнения стали нефтепродукты, токсичные и отравляющие вещества.
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