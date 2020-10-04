Что известно о загрязнении воды и гибели животных на Камчатке: главное

«Greenpeace» потребовало немедленного расследования причин загрязнения акватории на Камчатке, где в конце сентября местные серферы и туристы обнаружили сотни мертвых морских животных. Также серферы жаловались на загрязнение воды, из-за которого у них резко ухудшилось зрение.

Публикация от Kristy Fury (@kristy_rozenberg) 3 Окт 2020 в 10:56 PDT

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По информации «Greenpeace», инцидент произошел в районе Халактырского пляжа — главной локации для профессиональных серфингистов и туристической точки Камчатки. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков сообщил, что после проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а также в 2,5 по фенолу и другим веществам. Как сообщают в экологической организации, масштаб загрязнения до сих пор не определен.

Публикация от Ёла (@yola_la) 2 Окт 2020 в 4:37 PDT

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«Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. Один из лучших пляжей для сёрфинга в России, одна из главных туристических достопримечательностей края опасна для жизни и ставит под вопрос развитие туристического потенциала региона. Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования», — отметил Василий Яблоков.

Руководитель «Greenpeace» в России Василий Яблоков призвал к немедленному реагированию на проблему и предотвращению дальнейшего загрязнения побережья.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения неустановленным до сих пор источником.





Следователи Камчатского края доложат о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана председателю СК России Александру Бастрыкину.





«В результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана», — пояснили в СК России.





По итогам осмотра побережья бухты Малая Лагерная губернатор края Владимир Солодов отметил, что на сегодняшний день взаимодействие таких структур как Росприроднадзор, Роспотребнадзор и МЧС «не выстроено на должном уровне». Владимир Солодов прокомментировал ситуацию как «недопустимую» и пообещал выстроить новый алгоритм взаимодействия.





«Greenpeace» обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, минобороны и генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.





Пока официально установить источник загрязнения побережья не удалось.





Илья Варламов назвал причины загрязнения в своем сюжете про Халактырский пляж. Скорее всего, причиной огромного по масштабам загрязнения стали нефтепродукты, токсичные и отравляющие вещества.