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31 мая,
2020
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Что изменится в жизни томичей с 1 июня

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Режим самоизоляции продлен в Томской области до 15 июня. С 1 июня семьям с детьми начнут выплачивать дополнительные пособия, банки отменят повышенную комиссию за переводы, а санатории начнут принимать отдыхающих. Об этих и других изменениях читайте в обзоре ТВ2. 

Что изменится в жизни томичей с 1 июня

10 тысяч на ребенка

Что изменится в жизни томичей с 1 июня

Выплаты положены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Как сообщает обладминистрация, в 2020 году его размер составит 6 088 рублей. Получать пособие могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля. 

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с июня могут оформить семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года.


Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется  семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок.


Перечисление единовременных выплат начнется с 1 июня, из бюджета на это направлено 155 млн рублей. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей в регионе произведены на сумму 264 миллиона рублей. 


Подать заявления на получение выплат можно до 1 октября 2020 года на портале Госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР либо  через МФЦ или отделения Пенсионного фонда (прием ведется по предварительной записи). Срок рассмотрения заявлений – восемь рабочих дней.


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Переводы без комиссии

Что изменится в жизни томичей с 1 июня

В соответствии с законом «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с 14 июня отменят банковский роуминг.


Речь идет о комиссии, которую снимают  при переводе между банковскими счетами одного банка. взымать комиссию за денежные переводы даже между банками запретят.

Откроются санатории 

Что изменится в жизни томичей с 1 июня
Фото: Юлия Фаллер

С 1 июня начнут открываться санатории, у которых есть медицинская лицензия. Заработают такие объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае. Отдых для детей смогут организовать только те учреждения, которые находятся в списках государственного реестра. Каждая организация должна будет пройти специальную проверку перед открытием.

Закон о виноделии

26 июня вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии в России. Теперь в законодательстве закреплены такие понятия, как «Виноградник», «Вино» и даже «Вино России».Теперь узнать о качестве того или иного вина можно будет из рейтинга. Документ предусматривает и поддержку отечественных виноделов.

Выходные в июне

Что изменится в жизни томичей с 1 июня

В этом году День России выпадает на пятницу, 12 июня. Таким образом, у сотрудников компаний, которые трудятся 5 дней в неделю будет три выходных. 


Также 24 июня объявлен выходной по всей стране. В России в этот день пройдут парады и салюты, которые не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавируса. 


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