Что изменится в жизни томичей с 1 июня

Режим самоизоляции продлен в Томской области до 15 июня. С 1 июня семьям с детьми начнут выплачивать дополнительные пособия, банки отменят повышенную комиссию за переводы, а санатории начнут принимать отдыхающих. Об этих и других изменениях читайте в обзоре ТВ2.

Выплаты положены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Как сообщает обладминистрация, в 2020 году его размер составит 6 088 рублей. Получать пособие могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля.





Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с июня могут оформить семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года.





Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок.





Перечисление единовременных выплат начнется с 1 июня, из бюджета на это направлено 155 млн рублей. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей в регионе произведены на сумму 264 миллиона рублей.





Подать заявления на получение выплат можно до 1 октября 2020 года на портале Госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР либо через МФЦ или отделения Пенсионного фонда (прием ведется по предварительной записи). Срок рассмотрения заявлений – восемь рабочих дней.





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