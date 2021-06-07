Делегация Томской области завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Сергей Жвачкин подписал ряд соглашений. Что изменится в Томской области после ПМЭФ-2021?

Регион и дальше будет сотрудничать с «Газпром нефтью» в части импортозамещения. По информации администрации, компания создаст в Томской области первый в России технологический полигон для добычи «трудной» нефти. Документы об этом подписали глава Томской области Сергей Жвачкин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.





Сергей Жвачкин и глава СИБУРа Дмитрий Конов продлили дорожную карту поставок от томских производственников предприятиям холдинга до 2025 года. Регион продолжит сотрудничать с компанией и в социальной сфере.





Дорожная карта, по которой томские предприятия поставляют продукцию для нужд «Газпрома», также продлена, до 2023 года. Прежняя «карта», по информации администрации, принесла томскому бизнесу 20 млрд рублей от газовиков.





«Эр-Телеком» инвестирует в развитие телекоммуникаций Томской области 350 миллионов рублей. Сергей Жвачкин договорился с Андреем Кузяевым (президент «ЭР-Телекома») об открытии технопарка холдинга в Томске.