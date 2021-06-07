Что изменится в Томской области после ПМЭФ-2021?
Делегация Томской области завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Сергей Жвачкин подписал ряд соглашений. Что изменится в Томской области после ПМЭФ-2021?
Производственная сфера
Регион и дальше будет сотрудничать с «Газпром нефтью» в части импортозамещения. По информации администрации, компания создаст в Томской области первый в России технологический полигон для добычи «трудной» нефти. Документы об этом подписали глава Томской области Сергей Жвачкин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Сергей Жвачкин и глава СИБУРа Дмитрий Конов продлили дорожную карту поставок от томских производственников предприятиям холдинга до 2025 года. Регион продолжит сотрудничать с компанией и в социальной сфере.
Дорожная карта, по которой томские предприятия поставляют продукцию для нужд «Газпрома», также продлена, до 2023 года. Прежняя «карта», по информации администрации, принесла томскому бизнесу 20 млрд рублей от газовиков.
«Эр-Телеком» инвестирует в развитие телекоммуникаций Томской области 350 миллионов рублей. Сергей Жвачкин договорился с Андреем Кузяевым (президент «ЭР-Телекома») об открытии технопарка холдинга в Томске.
Супермаркеты
X5 Retail Group будет развивать томскую розницу и продвигать томские продукты. Ритейлер откроет в Томской области 11 супермаркетов «Пятерочка».
Сибирский туристический проект
Томская область и другие регионы Сибири будут развивать туризм совместными усилиями. Свои подписи под соглашением поставили все сибирские губернаторы.
«Проект «Золотое кольцо Сибири», объединяющий все 10 сибирских регионов, разработало наше томское отделение Русского географического общества, проложив туристический маршрут в 10 тысяч километров, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий попечительский совет реготделения РГО. — Пришло время открывать нашу Сибирь для всех, однако без интенсивного развития туристической инфраструктуры, создания комфортных условий для путешественников это может остаться благими пожеланиями. Для этого сибирский туристический проект и нужен».
Сотрудничество с Италией
В Томске в сентябре пройдет фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Event). Об этом Сергей Жвачкин договорился с председателем совета директоров банка «Интеза», президентом ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
Как сообщает пресс-служба администрации, губернатор и банкир-общественник также договорились проработать возможности увеличения товарооборота между томским и итальянским бизнесом, создания совместных производств. Для детального обсуждения перспектив сотрудничества Антонио Фаллико пригласил томскую делегацию на Евразийский экономический форум, который пройдет в Вероне в октябре.
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