Что изменится в России с 1 декабря 2020 года

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1 декабря в силу вступают очередные законодательные изменения. Рассказываем, какие именно.

Всем расскажут о льготах

С 1 декабря россияне смогут узнавать о положенных им льготах, услугах и выплатах через сайт госуслуг. Портал будет получать данные из ЕГИССО с согласия пользователя и на основе этих данных выдавать по запросу список мер поддержки, положенных человеку.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.



Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.



Новый порядок оформления больничных

С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных. Теперь такой лист нетрудоспособности моно будет оформить дистанционно пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицины. Электронный больничный может продлеваться бумажным и наоборот.

Работающие сразу в двух и более организациях смогут оформить один электронный листок нетрудоспособности. Каждому работодателю достаточно будет сообщить номер такого больничного. Кроме того, оформлять электронный листок нетрудоспособности будут один на всех детей.

Маркировка и на музыкальных инструментах

С 3 декабря, чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет.

Паспорт оформляется Минкультуры России. Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

Появится электронная трудовая книжка

В декабре истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

​Поправки о «цифровом нотариате»

Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов - чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Также закрепляется возможность: ● удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык; ● передачи электронных документов физлицам и юрлицам; ● принятия в депозит безналичных денежных средств; ● выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.



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