Что изменится в лесной отрасли в ближайшие два года

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Владимир Путин провел совещание, где обсудил развитие и декриминализацию лесного комплекса. Он предложил реформировать систему учета леса, ввести новую должность, запретить вывозить необработанную древесину и другое. Подробнее — в нашем материале.

Путин отметил, что в России расположена пятая часть всех лесов планеты, а за последние годы площадь арендованных территорий увеличилась на треть, объём заготовки древесины в России вырос в полтора раза. При этом не решены многие проблемы лесного комплекса.

«В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов, а это ведь наше достояние, как я сказал. И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остаётся: любой ценой взять объёмы, а после хоть трава не расти. И не растёт – ни трава, ни лес не растёт. То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов»,— говорится в расшифровке совещания на сайте Кремля.

При этом он поручил правительству в ближайшие два года подготовить законодательную и нормативную базу для решения нескольких задач.

Новая система мониторинга заготовки леса

По мнению президента, одна из главных проблем отрасли — бесконтрольный вывоз необработанной древесины.Поэтому необходима современная федеральная информационная система лесного комплекса.

«В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объём, а вырубка – на другой объём. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации», — сказан он.

Это, по мнению Путина, поможет ликвидировать лазейки и «серые схемы», но сделает более удобной работу добросовестных компаний. В пилотном режиме система учёта древесины и сделок должна заработать с 1 января 2021 года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным.

Полный запрет на вывоз необработанной древесины

Путин отметил,что назрела необходимость перенастроить работу таможни таким образом, чтобы видом пиломатериалов не экспортировался кругляк.

«При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал он.

При этом предложил запустить программу модернизации на базе Фонда развития промышленности производства для малого и среднего бизнеса, работающего в этой сфере. «Речь идёт о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Такая программа должна стартовать уже с 1 января будущего года. Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого», — отметил он.

Он добавил, что также необходим строгий запрет на работы в лесу (вплоть до изъятия техники) для тех, у кого нет права на хозяйственное использование леса.

Реформа системы лесоустройства и новые должности

По мнению президента необходимо реформировать систему лесоустройства как основу для учёта, планирования, инвентаризации и оценки лесов, при этом чётко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

«Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы», — сказал он.

Путин также ввел должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации, а лесной надзор предложил распространить еще и на транспортировку, хранение и переработку древесины.

Все эти вопросы он поручил правительству продумать и отработать в пилотном режиме в некоторых регионах в течение 2021 года, а после распространить практику на всю страну.

Поддержка лесного бизнеса и работников сферы