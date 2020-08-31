Что изменится с 1 сентября 2020 года

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Какие законы и правила заработают в сентябре 2020 года.

Доплата классным руководителям

С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство.

Правительство России выделило на эти цели дополнительно около 213 млн рублей, Томская область получила 300 млн рублей.



«Новую президентскую надбавку будут получать классные руководители, работающие и в областных, и в муниципальных школах, – сообщил губернатор Сергей Жвачкин. – Хочу подчеркнуть, что при этом все назначенные ранее региональные доплаты, которые полагались классным руководителям, в Томской области сохранятся».

Ученики начальных классов получат горячее питание. Бесплатно

Учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.

На эти цели Томская область направит в 2020 году 224,8 млн рублей консолидированного бюджета. От федерации регион получит субсидию в размере 186,6 млн рублей, еще 38,2 млн добавит областной бюджет. На эти деньги горячим питанием обеспечат более 52 тысяч учеников 1-4 классов.

«Чтобы все школы региона с 1 сентября могли обеспечить детей горячим питанием, мы провели большую подготовительную работу: отремонтировали пищеблоки и закупили необходимое оборудование. Расходы на ремонт и оснащение пищеблоков составили 12 млн рублей», — сказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Как изменится учебный процесс

Перед открытием (школы) будет проведена генеральная уборка с дезинфицирующими средствами.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет.

По возможности нужно сократить количество учеников в классах.

Не будет групп продленного дня, массовые мероприятия также под запретом.

На входах в помещение школы всем ученикам, учителям, родителям будут измерять температуру. Тех, у кого будут выявлены респираторные симптомы, не будут допущены в здание.

На входах также должны быть установлены дозаторы с антисептическими средствами.

Время начала уроков и перемен для разных классов рекомендуется разобщить, чтобы не допускать скопления детей из разных классов на переменах и при утреннем измерении температуры.

С учетом погодных условий уроки физкультуры будут проводиться преимущественно на улице на открытой площадке, занятия в спортивном зале будут сокращены.

Во время перемен и после уроков будет проводиться дезинфекция помещений (классных комнат, пищеблоков, туалетов и т. д.).

После каждого урока нужно будет выводить детей и делать сквозное проветривание классных комнат.

Обеденные столы также будут обрабатываться моющими средствами после каждого приема пищи.

Работники пищеблоков должны будут носить маски и перчатки.

В санузлах обязательно должны быть в наличии мыло, туалетная бумага, дозаторы с антисептиками для рук.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита

Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10 % вверх и вниз. Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится больше — на 20 % вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

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