Что делать с отходами и как жить без нефти? Томичей приглашают к дискуссии

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С 21 по 24 мая в России пройдет очередной фестиваль зеленого документального кино Ecocup. Впервые — в режиме онлайн. Так что присоединиться к нему смогут все желающие: посмотреть фильмы, поучаствовать в дискуссиях.

Фото: предоставлено Представительством ЕС в России

В программе «Экочашки» — четыре новых документальных фильма, встреча с их создателями — европейскими режиссерами и обсуждение самых разных экологических проблем. Главной темой фестиваля станет разработка новой зеленой политики. Европейский союз поставил перед собой цель — стать первым экологически нейтральным континентом к 2050 году. Что и как для этого могут сделать европейцы и россияне, и будут разбирать четыре дня участники фестиваля.

Откроется Ecocup 21 мая фильмом «Поколение Грета» — о молодых экоактивистах, которые пытаются достучаться до политиков и общества, рассказывая о катастрофических последствиях изменения климата (NB! Все фестивальное кино будет с русскими субтитрами). Сопровождать показы будут дискуссии о климатическом активизме, раздельном сборе мусора и о том, сможет ли Россия пойти зеленым курсом Европы.

Тему дня 22 мая задаст фильм «Пища для перемен». Журналист Бенуа Бренже расскажет, как еда на нашей тарелке может спасти планету. В отходы идет треть от всего производимого объема продуктов питания, каждый год на свалке оказываются 1,6 млрд тонн еды. Что с этим делать и поможет ли исправить положение «шеринговая экономика», будут обсуждать участники одной из дискуссий. А те, кто пожелают в этот день присоединиться к другим Green Talks, смогут поговорить о том, как «Выжить после нефти» и перейти на возобновляемые источники энергии; можно ли сократить производство пластика; и что делать с экотревожностью.

«Хэдлайнером» 23 мая станет документалка испанских журналистов «Мегапожары». Каждый год на планете сгорают 350 млн гектаров леса (по площади — это как три Центральных России): горит Сибирь, горят леса Амазонии, горит Австралия. Как возникают «мегапожары» и как с ними бороться, авторы фильма выясняли в своем расследовании. Параллельно с сеансами будут идти онлайн-беседы о том, как сделать города зелеными и как проводить экологические расследования. Тема мусоросжигания, начавшись в этот день, продолжится и на следующий.

А вообще последний день фестиваля — 24 мая — будет посвящен понятию «ревайлдинг». То есть, возможности восстановить экосистемы, которые давно исчезли под дорогами и городами. Посмотреть подробное расписание «Экочашки», зарегистрироваться на показ или присоединиться к интересующей «зеленой беседе» можно здесь: https://ecocup-film-festiva-event.timepad.ru/events/