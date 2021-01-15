Что делать с кольцом на площади Южной в Томске: обладминистрация проведет круглый стол

Вот что на эту тему сказал начальник областного департамента дорожной деятельности, транспорта и связи Юрий Баев. «Тема для жителей областного центра очень важная, и мы понимаем, что, прежде чем принять решение, данный вопрос должен быть всесторонне проработан и обсужден. Сегодня есть различные подходы к тому, как нам развязать транспортный узел с учетом одновременного развития южной части города, прилегающих территорий и Томской агломерации в целом. Учитывая развернувшуюся дискуссию, планируем провести круглый стол для всех, кто заинтересован в обсуждении, с приглашением проектировщиков, экспертов и инициативных томичей. Конечно, в сегодняшней ситуации в «круглом столе» очно может участвовать ограниченное число лиц, однако для всех желающих мы обеспечим трансляцию обсуждения в прямом эфире с возможностью задавать вопросы», – рассказал Юрий Баев. Трансляция круглого стола планируется на канале администрации Томской области в YouTube, который готовится к открытию. Дату и время прямого эфира обещают сообщить заранее.

Напомним, что Томская область планирует построить развязку на Транспортной площади. В рамках этой цели в 2020 году велись предпроектные работы с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). В сентябре проектировщики предложили построить двухуровневую развязку: за основу был взят проект пересечения по типу неполного клеверного листа.





10 января ректор ТГАСУ Виктор Власов дал комментарий РИА Томск по поводу развязки, в котором высоко оценил проект и выразил уверенность в том, что будет решена проблема пробок на юге города.



«(Урбанисты) пусть посмотрят на крупные города, я уже не говорю про японские, где четыре уровня развязок и лифты поднимают (машины). Нам далеко до этого <...> Москва так вся строится, других путей нет – машины же не летают… Я считаю, что это (строительство развязки) эффективно и другого пути нет», — сказал Власов.





Урбанисты ему ответили и потребовали публичного обсуждения проекта транспортной развязки на Южной.