Что делать, чтобы Томск не превратился в пустыню: инструкция от проекта «Город не бесит»

Проект город «Город не бесит» предлагает горожанам объединиться проитв бездумной вырубки деревьев. «В городе несколько лет идёт необъяснимая вырубка деревьев. В подавляющем большинстве случаев нет логического объяснения тому, что творится на улицах с зелеными насаждениями. Деревья и кусты рубят и режут так сильно, что от них буквально остаются обрубки. Город теряет свой зеленый слой, улицы становятся пустынными, недружелюбными и не уютными, шума на улицах становится больше», — пишут авторы проекта.

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Чтобы наш город действительно нас не бесил, городские активисты предлагают каждому, кто увидит любую сомнительную рубку в городе написать обращение в мэрию с вопросом разъяснить законность той или иной рубки. Кому писать и куда писать, смотрите инструкцию ниже. Если мы завалим своими обращениями мэрию, то сможем остановить этот лесоповал. Давайте, вместе не дадим превратить Томск в пустыню, покрытую плиткой и гранитом.