Добрые новости
13 апреля,
2021
Новости

Что делать, чтобы Томск не превратился в пустыню: инструкция от проекта «Город не бесит»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Проект город «Город не бесит» предлагает горожанам объединиться проитв бездумной вырубки деревьев. «В городе несколько лет идёт необъяснимая вырубка деревьев. В подавляющем большинстве случаев нет логического объяснения тому, что творится на улицах с зелеными насаждениями. Деревья и кусты рубят и режут так сильно, что от них буквально остаются обрубки. Город теряет свой зеленый слой, улицы становятся пустынными, недружелюбными и не уютными, шума на улицах становится больше», — пишут авторы проекта.

Чтобы наш город действительно нас не бесил, городские активисты предлагают каждому, кто увидит любую сомнительную рубку в городе написать обращение в мэрию с вопросом разъяснить законность той или иной рубки. Кому писать и куда писать, смотрите инструкцию ниже. Если мы завалим своими обращениями мэрию, то  сможем остановить этот лесоповал. Давайте, вместе не дадим превратить Томск в пустыню, покрытую плиткой и гранитом.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.