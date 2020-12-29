Члены ОНК: Тест на коронавирус у Ивана Кляйна — отрицательный

Члены Общественной наблюдательной комиссии и уполномоченная по правам человека в Томской области побывали в СИЗО-1, где находится Иван Кляйн. Накануне адвокаты сообщили, что у Ивана Кляйна резко ухудшилось самочувствие — поднялась температура, ему стали давать антибиотики.





«Честный детектив» в своем Телеграм-канале сообщил, что Ивана Кляйна заразил коронавирусом один из московских адвокатов.





«Мы общались с фтизиатром медсанчасти УФСИН. Тест на ковид у Кляйна отрицательный. Сейчас он находится в медсанчасти. В настоящее время ожидается консультация у узких специалистов», — рассказали ТВ2 члены ОНК. Они пояснили, что из-за карантинных ограничений не общались с Иваном Кляйном лично, но с врачом поговорили очно.





В свою очередь, омбудсмен Елена Карташова отмечает, что Иван Кляйн находится в медсанчасти один.





«Он озвучил просьбу помочь получить разрешение на передачу в медчасть СИЗО телевизора, потому что радио в палате нет, и он, по сути, находится в информационной изоляции», — отмечает омбудсмен.





В свою очередь, пресс-служба ФСИН подчеркивает, что ведомство располагает всеми необходимыми лекарствами для помощи Ивану Кляйну. Адвокаты арестованного мэра отмечают, что «сокрытие сведений о состоянии здоровья при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека».