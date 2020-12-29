Члены ОНК: Тест на коронавирус у Ивана Кляйна — отрицательный
Члены Общественной наблюдательной комиссии и уполномоченная по правам человека в Томской области побывали в СИЗО-1, где находится Иван Кляйн. Накануне адвокаты сообщили, что у Ивана Кляйна резко ухудшилось самочувствие — поднялась температура, ему стали давать антибиотики.
«Честный детектив» в своем Телеграм-канале сообщил, что Ивана Кляйна заразил коронавирусом один из московских адвокатов.
«Мы общались с фтизиатром медсанчасти УФСИН. Тест на ковид у Кляйна отрицательный. Сейчас он находится в медсанчасти. В настоящее время ожидается консультация у узких специалистов», — рассказали ТВ2 члены ОНК. Они пояснили, что из-за карантинных ограничений не общались с Иваном Кляйном лично, но с врачом поговорили очно.
В свою очередь, омбудсмен Елена Карташова отмечает, что Иван Кляйн находится в медсанчасти один.
«Он озвучил просьбу помочь получить разрешение на передачу в медчасть СИЗО телевизора, потому что радио в палате нет, и он, по сути, находится в информационной изоляции», — отмечает омбудсмен.
В свою очередь, пресс-служба ФСИН подчеркивает, что ведомство располагает всеми необходимыми лекарствами для помощи Ивану Кляйну. Адвокаты арестованного мэра отмечают, что «сокрытие сведений о состоянии здоровья при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека».
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. 14 ноября Кировский районный суд отправил мэра Томска в СИЗО до 13 января 2021 года. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.
Позже судья областного суда Юрий Кривошеин отклонил прошение адвокатов об изменении меры пресечения для Ивана Кляйна.
Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело Ивана Кляйна шито белыми нитками» и что мэр Томска невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.
23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты считают, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения.
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