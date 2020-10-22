«Чистый мир» предлагает томичам стать спонсором сеток

Компания «Чистый мир» предлагает томичам стать спонсорами сеток. Для этого нужно оформить ежемесячное пожертвование в размере 1000 рублей и выбрать сетку. По желанию, на сетке могут установить благодарственную табличку.

«Мы много говорили о том, что сетки — это социальный проект, который требует больших вложений. Мы никогда не просили денег за обслуживание сеток, долго тянули все на себе, вкладывая свои собственные ресурсы. Но мы не можем взять и убрать сетки, потому что это важно, — отмечается в группе компании. — Мы все чаще задаем себе такой вопрос: «Что делать дальше?». И тут же отвечаем: искать выходы. И мы ищем. Мы ищем спонсоров для наших сеток! Стоимость обслуживания одной сетки в месяц составляет 1000 рублей. Это расходы на зарплату водителей, грузчиков, сортировщиков, аренду склада, бензин и многое другое. Мы можем жить без зарплаты, но, к сожалению, обслужить сетки командой волонтеров не можем».

Сейчас компании нужно найти 140 спонсоров. «Спонсорами» могут быть не только люди, но и компании.





«Пока откликнулись 10 человек, но для нас это уже много. Сейчас мы продолжаем активную работу по поиску спонсоров, будем обращаться и к организациям. Две уже откликнулись. Не ограничиваемся Томском, так как наша задача найти спонсоров на все сетки. Пару недель назад мы запустили сбор пожертвований в ВК. Нам поступило порядка 10000 рублей. Это для нас тоже много и мы очень благодарны людям за помощь. Но в данной ситуации нам нужны регулярные пожертвования и только они спасут сетки», — рассказала ТВ2 сотрудница компании Мария Дериглазова.





При этом, в «Чистом мире» отмечают, что если ситуация на рынке вторсырья наладится и позволит снова выйти на окупаемость проекта, то они сами прекратят сбор средств.