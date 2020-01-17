«Чистый мир» планирует запустить «экомобиль» для сбора вторсырья

«Мы объявили о запуске проекта «Экомобиль», пока наши сетки недоступны, — рассказала ТВ2 представитель компании «Чистый мир» и томского экологического движения «Зеленый луч» Мария Дериглазова. — К нам поступает очень много заявок о вывозе вторичного сырья. Но мы, к сожалению, не можем выехать за одним пакетом, например. С другой стороны, люди везут сырье к нам в офис иногда после работы или в выходные. И это очень вдохновляет. Поэтому мы решили попробовать снова запустить такой проект. В 2015 году «Экомобиль» уже ездил по Томску, но тогда он себя не оправдал, мы собирали только пару пакетов. Теперь интерес к этой теме огромный и мы очень надеемся, что желающих участвовать будет больше».





Сейчас в «Чистом мире» прорабатывают маршрут. Оставить заявки можно на странице компании ВКонтакте, по телефону 21-10-94 или написать на почту: pm@clearwld.ru.





«Надеемся, что первый выезд совершится через 1-2 недели», — уточняют в компании.





«Чистый мир» занимался переработкой вторсырья с 2015 года. В октябре 2019 года из-за возникшего конфликта с региональным оператором по обращению с мусором — САХом — компания лишилась возможности устанавливать в городе сетки для вторсырья.





Власти региона отметили, что действия регионального оператора правомерны. Они выслушали аргументы «Чистого мира» о том, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев отмечал, что «если есть возможность сохранить право «Чистого мира» осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательства, то мэрия ее проработает».



«Пока мы на этапе оформления документации. Но это долгий процесс. Он может занять и полгода, и год. Ждем очередного совещания 21 числа в мэрии. На повестке дня обсуждение возможности возврата сеток до окончания оформления документации», — прокомментировала ТВ2 Мария Дериглазова.





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