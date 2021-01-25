«Чистый мир» не может поставить сетки для раздельного сбора из-за изменения схемы обращения с отходами

С контейнерных площадок Томска исчезли желтые и зеленые сетки сетки для раздельного сбора мусора компании «Чистый мир». Как пояснили в компании, их не могут вернуть из-за изменения территориальной схемы по обращению с отходами.

Отметим, сетки убрали с площадок в конце декабря 2020 года. В «Чистом мир» объясняли, что их не будет на время праздничных каникул, когда работники компании уйдут на выходные и не смогу своевременно вывозить мусор из сеток, сортировать его в цехе. Их должны были вернуть к концу января.





Однако недавно компания сообщили, что в связи изменением областным Департаментом природных ресурсов территориальной схемы обращения с отходами, вернуть сетки не смогут до заключения соглашения с новым региональным оператором, который будет обслуживать Томск.





«Департамент природных ресурсов 30 декабря принял предварительную, как они говорят, территориальную схем, но от этой схемы зависит, кто станет впоследствии региональным оператором в Томске. У компании, которая занимается вторичным сбором материала, должно быть соглашение с ним. Поэтому, если будет какая-то другая компания, мы можем это соглашение и не получить. Сейчас отслеживаем эту ситуацию, разбираем все завалы, которые произошли до Нового года, готовим все, чтобы когда разберемся в ситуации до конца месяца, либо смогли начать расставлять сетки, либо сделать какое-то заявление. Что вполне вероятно, не сможем работать на этом рынке в связи с изменениями в томском законодательстве», — пояснил руководитель компании Евгений Каверзин в официальной группе «Чистого мира».





В компании также добавили, что ведут переговоры с властями региона по поводу дальнейшей судьбы сеток.





Отметим, в компании продолжают принимать вторсырье в офисе по адресу Лесной переулок 4, синее крыльцо, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, а также на складе: Мостовая 20/1, стр. 2, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.







Напомним, в октябре 2019 года действовавший региональный оператор «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компании, с контейнерных площадок Томска. Тогда В САХе посчитали, что деятельность «Чистого мира» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В «Чистом мире» говорили, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компании писали друг на друга заявления в полицию, прокуратуру, ходили на встречу с мэром. Как итог, сетки «Чистому миру» вернули, но собирать мусор, как раньше, компания не могла.Томичи выразили поддержку компании «Чистый мир», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением (также с контейнерных площадок исчезли сетки «Планеты без мусора»). В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Одна из акций собрала более ста человек.

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Желтые сетки вернутся: «Чистый мир» и САХ подписали соглашение

