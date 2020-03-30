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30 марта,
2020
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Чистая прибыль «Томского пива» увеличилась до 1,72 млрд рублей в 2019 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

ОАО «Томское пиво» по итогам 2019 года увеличило чистую прибыль на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и она составила 1,7 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании. Это больше показателей 2018 года на 197 млн рублей.


При этом общая выручка от продаж снизилась на 20 млн рублей и составила 5,2 млрд рублей. Из отчета компании следует, что чистая прибыль компании выросла на фоне снижения себестоимости на 4,1%. 

Основные показатели ОАО "Томское пиво" (в тыс. рублей):

Чистая прибыль «Томского пива» увеличилась до 1,72 млрд рублей в 2019 году
Фото: Интерфакс

Также «Томское пиво» на 13% увеличило доход от процентов по депозитным вкладам - с 496,411 млн рублей до 570,521 млн рублей. Кроме того сальдо прочих доходов и расходов в 2019 году сложилось положительным и составило 253,945 млн рублей, в 2018 году показатель составлял «плюс» 48,868 млн рублей.

Для справки: Томский пивоваренный завод (с 1995 года - ОАО «Томское пиво») выпускает пиво и безалкогольную продукцию(квас, газированные напитки и минеральную воду «Чажемто»). По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе Ивану Кляйну - 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Галине Кляйн - 9,83% и еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

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