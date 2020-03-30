Чистая прибыль «Томского пива» увеличилась до 1,72 млрд рублей в 2019 году

ОАО «Томское пиво» по итогам 2019 года увеличило чистую прибыль на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и она составила 1,7 млрд рублей, — сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании. Это больше показателей 2018 года на 197 млн рублей.
При этом общая выручка от продаж снизилась на 20 млн рублей и составила 5,2 млрд рублей. Из отчета компании следует, что чистая прибыль компании выросла на фоне снижения себестоимости на 4,1%.
Основные показатели ОАО "Томское пиво" (в тыс. рублей):
Также «Томское пиво» на 13% увеличило доход от процентов по депозитным вкладам - с 496,411 млн рублей до 570,521 млн рублей. Кроме того сальдо прочих доходов и расходов в 2019 году сложилось положительным и составило 253,945 млн рублей, в 2018 году показатель составлял «плюс» 48,868 млн рублей.
Для справки: Томский пивоваренный завод (с 1995 года - ОАО «Томское пиво») выпускает пиво и безалкогольную продукцию(квас, газированные напитки и минеральную воду «Чажемто»). По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе Ивану Кляйну - 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Галине Кляйн - 9,83% и еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.
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