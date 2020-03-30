Чистая прибыль «Томского пива» увеличилась до 1,72 млрд рублей в 2019 году

ОАО «Томское пиво» по итогам 2019 года увеличило чистую прибыль на 12,9% по сравнению с предыдущим годом и она составила 1,7 млрд рублей, — сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании. Это больше показателей 2018 года на 197 млн рублей.





При этом общая выручка от продаж снизилась на 20 млн рублей и составила 5,2 млрд рублей. Из отчета компании следует, что чистая прибыль компании выросла на фоне снижения себестоимости на 4,1%.