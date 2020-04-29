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29 апреля,
2020
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Число жителей Томской области, заболевших коронавирусом, выросло до 87 человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Шесть новых случаев коронавируса в Томской области подтвердили специалисты за сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество заболевших в регионе составляет 87 человек.

Число жителей Томской области, заболевших коронавирусом, выросло до 87 человек

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.04.2020 остаются 199 тыс. 834 человека. Всего в стране зарегистрировано почти 99,5 тысячи заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек.


За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека.

В Томской области количество больных коронавирусом составляет 87 человек. Из них 15 человек уже здоровы. Замгубернатора Иван Деев отмечал, что два человека заразились коронавирусом на похоронах. По его словам, у более 60 % заболевших нет каких-то симптомов, поэтому важно соблюдать режим самоизоляции. 


В регионе режим самоизоляции действует до 30 апреля. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.

С 27 апреля Томская область ограничила въезд и выезд из региона. 28 апреля в регионе ужесточили режим самоизоляции. В частности, вводится единый образец справки от работодателя, обязательная регистрация на портале работа.томск.рф, а томичи, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе.

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