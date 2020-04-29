Число жителей Томской области, заболевших коронавирусом, выросло до 87 человек

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Шесть новых случаев коронавируса в Томской области подтвердили специалисты за сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество заболевших в регионе составляет 87 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.04.2020 остаются 199 тыс. 834 человека. Всего в стране зарегистрировано почти 99,5 тысячи заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека.