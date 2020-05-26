Число жителей Томской области, у которых выявили коронавирус, выросло до 564

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За сутки коронавирус подтвердился еще у 28 жителей Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе выявили COVID-19, достигло 564 человек.

Среди заболевших в последние сутки у 15 человек инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. Пять человек с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, восемь с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.

Эпидемиологи установили источники заболеваний 19 человек – это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. У восьми человек источники не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается, не исключены причины заражения в общественных местах (магазинах, транспорте и других).

За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране COVID-19 обнаружен у 362 342 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 3 807 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 мая остаются 292 тыс. человек.