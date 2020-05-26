Число жителей Томской области, у которых выявили коронавирус, выросло до 564
За сутки коронавирус подтвердился еще у 28 жителей Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе выявили COVID-19, достигло 564 человек.
Среди заболевших в последние сутки у 15 человек инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. Пять человек с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3, восемь с пневмонией – в респираторные госпитали медико-санитарной части № 2 и СибГМУ.
Эпидемиологи установили источники заболеваний 19 человек – это контакты с тем, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. У восьми человек источники не установлены, эпидемиологическое расследование продолжается, не исключены причины заражения в общественных местах (магазинах, транспорте и других).
За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Всего в стране COVID-19 обнаружен у 362 342 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 3 807 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 мая остаются 292 тыс. человек.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Сибири оказались самые высокие темпы заражения коронавирусом. Количество новых случаев за неделю выросло на 71%, тогда как в целом по России оно упало на 9%.
«В Сибири подъём заболеваемости происходит позже, чем в европейской части страны, но эпидемия подчиняется тем же статистическим правилам, — объяснили в центре. — Поэтому, когда в других регионах России был высокий прирост, в Сибири, где эпидемия только начиналась, он был значительно ниже. Почти во всех субъектах СФО динамика эпидемии схожая— медленное начало и постепенный подъём заболеваемости, становящийся всё более выраженным. Пока в регионах наблюдается существенное, но постепенное увеличение числа случаев коронавируса», — объяснили в центре.
В Томской области известно о десяти умерших от коронавируса. 203 человека выздоровели. За сутки их количество увеличилось на 35 человек.
В стационарах проходят лечение 209 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов на масочной подаче кислорода.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 125 человек.
Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?