Добрые новости
07 мая,
2020
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Новости

Число жителей Томской области с диагнозом «коронавирус» выросло до 162 человек

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у двух томичей. Один человек госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, один  без симптомов находится на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, сообщает пресс-служба обладминистрации. Общее количество заболевших составляет 162 человека.

За последние сутки в России выявлено больше 11 тысяч заболевших. В Москве общее количество заболевших приближается к 93 тысячам человек (выписали 9,2 тысячи человек, скончались — 905). В Московской области COVID-19 диагностировали у 17 тысяч человек, в Санкт-Петербурге у 6 тысяч.


В Сибири больше всего заболевших в Красноярском крае, где болезнь диагностировали у 933 человек. 


Всего в стране коронавирус диагностировали у более чем 177 тысяч человек. Выписали 23 тысячи пациентов. За весь период от болезни скончались 1625 человек. ​

Число жителей Томской области с диагнозом «коронавирус» выросло до 162 человек

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 мая остаются 231 тыс. 623 человека.

В Томской области выздоровели 42 человека. Два человека умерли.


В стационарах лечение проходит 81 пациент с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).


Замгубернатора по социальной политике Иван Деев объясняет резкий рост больных появлением нескольких семейных очагов заболевания. По его словам, таких очагов не менее десяти. Он отмечает, что почти у 70 % зараженных коронавирусом болезнь протекает бессимптомно. 


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 224 человека, включая вахтовиков – жителей Томской области, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии. У вновь поступивших взяты дополнительные анализы на коронавирусную инфекцию.


За сутки взят на исследование 391 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 22 474 исследования. 


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