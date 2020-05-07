Число жителей Томской области с диагнозом «коронавирус» выросло до 162 человек

За сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у двух томичей. Один человек госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, один без симптомов находится на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, сообщает пресс-служба обладминистрации. Общее количество заболевших составляет 162 человека.

За последние сутки в России выявлено больше 11 тысяч заболевших. В Москве общее количество заболевших приближается к 93 тысячам человек (выписали 9,2 тысячи человек, скончались — 905). В Московской области COVID-19 диагностировали у 17 тысяч человек, в Санкт-Петербурге у 6 тысяч.





В Сибири больше всего заболевших в Красноярском крае, где болезнь диагностировали у 933 человек.





Всего в стране коронавирус диагностировали у более чем 177 тысяч человек. Выписали 23 тысячи пациентов. За весь период от болезни скончались 1625 человек. ​