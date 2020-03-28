Число заразившихся коронавирусом в Новосибирске достигло семи человек

В Новосибирской области выросло количество заболевших COVID-2019, сообщает оперативный штаб. Медики подтвердили еще два случая заражения в Новосибирске.

Власти Новосибирска рассказали, что одна пациентка вернулась 20 марта из Великобритании.





«Одна пациентка – дочь женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встречала мать в Толмачево, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. Напомним, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у женщины 25 марта».





Сообщается, что специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, им выдано предписание о самоизоляции, они находятся под медицинским наблюдением.





«Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда рейсом 5702 авиакомпании S7, — рассказали в штабе. — 23 марта заметила симптомы ОРВИ, обратилась к врачу поликлиники. Врач направил ее в инфекционную больницу. Там у женщины взяли мазок на коронавирус, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой. Проживает одна, ни с кем не общалась. 27 марта был получен предварительный положительный результат теста, пациентку госпитализировали в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден окончательно. Состояние женщины в настоящий момент удовлетворительное».





Рейсом из Бангкока летели 165 человек, среди которых было 95 новосибирцев. Данные пассажиров переданы в поликлиники по месту жительства для медицинского наблюдения, отметили в штабе.





Общее число зараженных в Сибири достигло 32.



Всего в России сообщалось о 1264 случаях. Погибли четыре человека.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.