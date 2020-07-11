Число заболевших коронавирусом в Томской области за сутки выросло на 69 человек

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 69 жителей Томской области. Общее число заболевших с момента начала пандемии составляет 2915 человек. 1641 человек уже здоров.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 320 тыс. тестов на коронавирус.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.07.2020 остаются 277 896 человек.





Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отмечает, что темпы заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России снижаются.





Наиболее резко число заболевших растет в Ненецком АО (за неделю на 47 %), Курганской (44 %) и Сахалинской (40 %) областях.



Самую положительную статистику демонстрирует Москва — здесь с 4 по 10 июля прирост составляет 2 % заболевших COVID-19. Кроме нее, среди наиболее благополучных регионов — Московская область (3 %), а также Северная Осетия (3 %).



В 51 регионе России процент прироста заболевших по состоянию на 10 июля не превышает 10 %. Это наиболее благополучные территории. За неделю их стало больше на 11. Из числа регионов СФО в эту категорию входят Красноярский край и Тыва.



Еще в 26 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20 %. Их количество, наоборот, уменьшилось на 7. Среди них Омская, Новосибирская и Томская области, а также Хакасия.



Восемь регионов России демонстрируют наихудший индекс, от 21 до 50 %. В их числе Республика Алтай, Алтайский край, Кузбасс и Иркутская область.



Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 августа.









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