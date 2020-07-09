Число заболевших коронавирусом в Томской области выросло на 54 человека

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2771 человек заболел коронавирусом в Томской области с начала пандемии. За сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 54 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 16 признаки ОРВИ, у 17 человек пневмония.

Выздоровел 1571 человек, за сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили отсутствие вируса у 59 человек.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Томской области последние три недели прирост случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 50 в сутки.



«Первые случаи заболевания COVID-19 в Томской области были отмечены еще в марте. Однако только в первой декаде апреля прирост стал регулярно нарастать. Вплоть до начала мая он не достигал значения 10 человек/сутки, несмотря на незначительные колебания, отмеченные, начиная с 15 апреля. С 3-го и вплоть до 11 мая прирост заболевших не превышал значения в 20 человек/сутки. Но 11 мая произошла первая резкая вспышка — сразу 69 случаев. Такой резкий прирост дали вахтовики, вернувшиеся из Якутии», — сообщают в ИЦК.



Там отмечают, что к началу июня темпы заболеваемости в регионе достигли 50 человек/сутки.

«18 июня отмечен второй резкий пик: была достигнута наивысшая за все время эпидемии коронавируса отметка: 89 зарегистрированных случаев. Вспышку дали коллективы предприятий в Асиновском и Томском районах. После этого прирост постепенно снизился до показателей в пределах от 50 до 60 случаев/сутки. Последний на сегодняшний день резкий скачок был зафиксирован 5 июля — 77 случаев/сутки. После этого показатели вернулись в прежние границы», — подчеркивают в ИЦК.

До 10 июля в Томской области действует режим повышенной готовности.