Коронавирус в Томской области на 11 ноября: 194 новых случая, три пациента скончались

194 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 114 человек. Трое пациентов скончались. Власти региона не исключают дополнительных ограничений для лиц старше 65 лет. При этом Томская область остается «антилидером» Сибири с самым низким процентом выздоровевших от коронавируса.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 102-х ОРВИ, у 66 человек инфекция протекает бессимптомно.
По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: двое страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью, также у пациентов были определены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ожирение, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.
За весь период в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9338, умерших 134.
На 10 ноября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 64 % — значительно меньше, чем в целом по Сибири и России. По сравнению с прошлой неделей, этот показатель уменьшился на 1 %.
По словам замгубернатора Ивана Деева, на следующей неделе в Томской области могут ужесточить ряд мер: обязать работодателей перевести 30 % сотрудников на удаленку и обязать оставаться дома лиц старше 65 лет. Сейчас эти меры носят рекомендательный характер.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 836 960 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 369 357 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.11.2020 остаются 430 482 человека.
Также за сутки зафиксировано 432 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 31 593 человека.
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