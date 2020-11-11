Коронавирус в Томской области на 11 ноября: 194 новых случая, три пациента скончались

194 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели 114 человек. Трое пациентов скончались. Власти региона не исключают дополнительных ограничений для лиц старше 65 лет. При этом Томская область остается «антилидером» Сибири с самым низким процентом выздоровевших от коронавируса.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 102-х ОРВИ, у 66 человек инфекция протекает бессимптомно.





По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: двое страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью, также у пациентов были определены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ожирение, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9338, умерших 134.