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23 октября,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 184 новых случая, пять пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

184 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Регион на 21 строчке по темпам прироста заболевших. 


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50-ти человек, у 99-ти признаки ОРВИ, у 35-ти – пневмония.


Выздоровление за сутки подтвердилось у 43 пациентов.


Скончались за сутки пять человек. У всех умерших в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, у двоих ожирение, у троих гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

За весь период в Томской области установлены 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 522, умерших 111. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Число выздоровевших пациентов составляет – 1 119 251. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.10.2020 остаются 338 798 человек. 


За весь период по России умерли 25 525 человек.


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