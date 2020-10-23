Коронавирус в Томской области: 184 новых случая, пять пациентов скончались

Скончались за сутки пять человек. У всех умерших в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, у двоих ожирение, у троих гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 50-ти человек, у 99-ти признаки ОРВИ, у 35-ти – пневмония.

184 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Регион на 21 строчке по темпам прироста заболевших.

За весь период в Томской области установлены 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 522, умерших 111.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Число выздоровевших пациентов составляет – 1 119 251. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.10.2020 остаются 338 798 человек.





За весь период по России умерли 25 525 человек.



