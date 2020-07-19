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19 июля,
2020
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Число заболевших коронавирусом в Томской области увеличилось на 60 человек

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 60 человек в Томской области, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе на 19 июля составило 3 435.

Число заболевших коронавирусом в Томской области увеличилось на 60 человек

 По данным регионального оперштаба, у 16 из выявленных пациентов диагностировали пневмонию, у 21 признаки ОРФИ. Еще у 23 человек болезнь проходит бессимптомно.

​43 пациентов за минувшие сутки выписали из больниц после выздоровления. Всего в Томской области от коронавируса выздоровели 1925 человек.


 18 июля сообщалось, что в Томской области официально известно о 3 375 случаях заражения коронавирусной инфекций, 26 человек скончались.


 В России на 19 июля зафиксировано 6,1 тысяч случаев заражения коронавирусом, число заболевших по стране составило 771, 5 тысяч человек. Выздоровели 500, 3 тысяч, более 12 тысяч скончались.

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