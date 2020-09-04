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04 сентября,
2020
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Коронавирус в Томской области: + 51, двое пациентов скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

 5110 новых подтвержденных случаев коронавируса выявили в России за сутки. Из них 51 случай зарегистрирован в Томской области, сообщает оперштаб.

За последние сутки проведено 334 тысяч тестов на коронавирус. 


Всего в стране COVID-19 выявлен у 1 015 105 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 832 747 человек. 
 
За сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 649 человек. 
 
Под медицинским наблюдением в России остаются 211 128 человек.

В Томской области по данным на 4 сентября коронавирус официально подтвержден у 5 890 человек. 4 863 пациентов вылечились. За сутки их число увеличилось на 61 человека. Из заболевших COVID-19 за сутки 15 человек не имеют симптомов, у 28-ми признаки ОРВИ, у восьми – пневмония.


Оперштаб сообщает о смерти двух пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. 


Оба пациента входили в группу риска по возрасту, у обоих болезнь осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком. Также один из пациентов имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы, у другого был сахарный диабет и респираторный дистресс-синдром, уточняет обладминистрация.


Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Томской области, по официальным данным, — 71 человек. Коэффициент распространения инфекции равен 0,72. Власти региона говорили, что могут разрешить массовые мероприятия, а также открыть кинотеатры и театры для посещения, когда коэффициент опустится ниже 0,5.


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