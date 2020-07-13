Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 3 тысячи человек

Больше трех тысяч жителей региона заболели коронавирусом в Томской области с момента начала пандемии. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 67 человек.





Из вновь заболевших COVID-19 у 22 диагностирована пневмония, еще у 22 — признаки ОРВИ, у 23 инфекция протекает бессимптомно.