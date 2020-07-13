Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 3 тысячи человек
Больше трех тысяч жителей региона заболели коронавирусом в Томской области с момента начала пандемии. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 67 человек.
Из вновь заболевших COVID-19 у 22 диагностирована пневмония, еще у 22 — признаки ОРВИ, у 23 инфекция протекает бессимптомно.
В целом, коронавирус диагностирован у 3041 человека. 1707 вылечились. Скончались от болезни 24 пациента.
В обсерваторах под Томском находятся 59 человек.
Порог в 2 тысячи заболевших регион преодолел 26 июня. Ранее в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечали, что темпы роста заболеваемости в Томской области опережают среднероссийские и сибирские показатели.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 августа. Он отметил, что сейчас в регионе действуют несколько семейных и бытовых очагов распространения коронавирусом.
Жители региона при посещении магазинов, поездках на общественном транспорте и такси должны надевать маски.
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