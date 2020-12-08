Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 20 тысяч человек

Томская область преодолела планку в 20 тысяч заболевших коронавирусом, сообщает Информационный центр по мониторингу. При этом в этой статистике не учитываются данные по Северску, где больше 4,5 тысяч заболевших.

За сутки официально выявили 207 случаев ковида. Выписали 213 человек. Летальных исходов не отмечено.

​За весь период в Томской области установлены 20 057 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 269.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 103-х человек, у 86-ти признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония.

За сутки по данным оперштаба в России зафиксировано 26 097 новых случаев коронавируса.





Всего на сегодняшний день ковид был выявлен у 2,5 млн пациентов. Лечение продолжают 540 тысяч россиян.





За весь период в России, по официальной информации, умерло – 44 159 человек.