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08 декабря,
2020
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Новости

Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 20 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Томская область преодолела планку в 20 тысяч заболевших коронавирусом, сообщает Информационный центр по мониторингу. При этом в этой статистике не учитываются данные по Северску, где больше 4,5 тысяч заболевших.

За сутки официально выявили  207 случаев ковида. Выписали 213 человек. Летальных исходов не отмечено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 103-х человек, у 86-ти признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония. 


​За весь период в Томской области установлены 20 057 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 269.

Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 20 тысяч человек

За сутки по данным оперштаба в России зафиксировано 26 097 новых случаев коронавируса.


Всего на сегодняшний день ковид был выявлен у 2,5 млн пациентов. Лечение продолжают 540 тысяч россиян.


За весь период в России, по официальной информации, умерло – 44 159 человек.

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