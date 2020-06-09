Число заболевших коронавирусом в Томской области превысило 1000 человек

Количество заболевших коронавирусом в Томской области за сутки выросло на 47 человек. Общее число заболевших в регионе превысило 1000 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 485 253 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 242 397 человек.

В Томской области за весь период пандемии коронавирус диагностировали у 1018 человек. Из них 499 человек выздоровели, 505 болеют (382 человека госпитализированы). Умерли 14 человек.





В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 103 человека.





По данным обладминистрации, наиболее уязвимой категорией оказались жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (21 %) и старше 60-ти (23 %).





Инфекция протекает без каких-либо клинических проявлений более чем у половины заболевших в возрасте от 30 до 40 лет, а у пожилых людей старше 60 лет в почти 70 % коронавирус осложняется ОРВИ и пневмонией.





Значительная часть пациентов в возрасте 50-60 лет имеет выраженную клиническую симптоматику и нуждается в госпитализации в специализированные стационары — диагноз пневмония устанавливается в 28 % случаях заболевания в этом возрасте, ОРВИ – в 23 %.





Процент госпитализированных пропорционален возрасту пациентов: дети до 17 лет включительно находились под наблюдением врачей в стационаре в 25 % случаев, молодые люди до 40 лет — в 43 %, от 40 до 60 лет – в 52 %, старше 60 лет – в 72 %.





Практически бессимптомно инфекцию переносят дети. У детей старше 10 лет зарегистрированы единичные случаи пневмонии и ОРВИ. Малыши, как правило, остаются лишь активными носителями вируса, являясь объектами заражения от своих родителей и переносчиками инфекции для пожилых родственников.





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